Toyota en Mazda gaan samenwerking!

Toyota en Mazda – twee gerenommeerde Japanse autoconstructeurs – gaan innig samenwerken op vlak van ontwikkeling en productie!

Na een eerdere (beperkte) participatie in Isuzu en Daihatsu gaat Toyota nu op diverse vlakken samenwerking met Mazda, een andere vooraanstaande Japanse autoconstructeur. De gesprekken daarover lopen al meerdere jaren en werden recentelijk positief afgesloten, zowel Toyota (5%) als Mazda (0,25%) nemen een beperkt belang in elkaars aandeelhoudersstructuur.

Behalve uitwisseling van kennis en ervaring op diverse vlakken zal de samenwerking voornamelijk berusten op de gemeenschappelijke exploitatie van een gloednieuwe fabriek in Noord-Amerika. Mazda zal hier SUV’s bouwen voor de lokale markt terwijl Toyota deze productiefaciliteit zal aanwenden voor de Corolla in elkaar te schroeven, tweemaal tot groot jolijt van President Trump!

Mazda hield zich de jaren ver weg van elektrificatie en hybride’s maar krijgt met deze belangrijke deal nu wel toegang tot de befaamde techniek van Toyota. Daarnaast toont Mazda ook interesse in de waterstofwagens (en technologie) van Toyota zoals de Mirai.

Wie alvast zit te wachten op een Mazda3 met Prius Plug-in technologie of Mazda2 HSD is eraan voor de moeite, een tastbare resultaat van deze Japanse kruisbestuiving is nog wel even veraf.