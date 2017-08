Spyshots: Porsche 718 Cayman GTS (2017)

Zien we hier de straffere Porsche 718 Cayman GTS?

Voor een opvolger voor de veelgeprezen Cayman GT4 is het nog iets te vroeg, toch maakt Porsche werk van een straffere Cayman die zich boven de bestaande 718 Cayman S topper zal positioneren. In tegenstelling tot die GT4 zal de 718 Cayman GTS geen gelimiteerde uitvoering worden, iedereen – die het kan betalen – is dus welkom om een bestelbon te komen tekenen in een van vele Porsche Centres.

Volgens de traditie vormen de GTS uitvoeringen in Zuffenhausen de brug tussen de “normale” versies en de RS supersporters, comfortabel en bruikbaar maar toch behoorlijk sportief en dynamisch. Daarmee lijkt de 718 Cayman GTS opnieuw dé keuze te voor gepassioneerde autoliefhebber, wie het liever dakloos ziet zal op termijn ook wel terecht kunnen bij een soortgelijke 718 Boxster GTS uitvoering.

Donkere details (oa lichtblokken), blitse 20″ velgen, optionele keramische remschijven, een sportuitlaat en een beperkte vermogenstoename, dat is normaliter het recept bij een GTS uitvoering. De 2.5-liter viercilinder levert momenteel 350 pk in de S uitvoering, de 718 Cayman GTS zal het dus doen met ongeveer 380 pk en 450 Nm. Zowel te verkrijgen met een manuele zesbak of zeventraps PDK.

We gaan er vanuit dat Porsche deze straffe Cayman zal presenteren op het Autosalon van Frankfurt in september!

