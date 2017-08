Rijtest: Fiat 124 Spider 1.4 MultiAir Turbo (2016)

Geen betere plaats dan de zonnige Côte D’Azur om de lifestyle Fiat 124 Spider te testen!

Terwijl we Fiat vandaag de dag voornamelijk kennen voor zijn charmante Cinquecento in alle geuren en kleuren hebben de Italianen een zonnig cabrioverleden met ondermeer de Barchetta of de 124 Spider uit de ’70. Ter ere van de vijftigste verjaardag van die laatste reïncarneerde Fiat vorig jaar een sportieve dakloze tweezitter met dezelfde naamgeving.

De wedergeboorte van de Fiat 124 Spider met stoffen cabriodak hebben we te danken de innige samenwerking met Mazda, zo deelt de Centoventiquattro zijn technische basis en onderstel met de nieuwe MX-5. Zoals enkel de Italianen dat kunnen voorzien ze hun roadster van een Zuiderse touch & feel, tot groot jolijt van de vele enthousiastelingen. Omdat dergelijke cabrio’s zich het beste laten gelden in zomerse omstandigheden trokken we naar Monaco, niet toevallig de befaamde mondaine parel aan de French Riviera met meeste cabrio’s euro’s per vierkante meter.





Opkijken naar een Bugatti, Ferrari of Lamborghini doen ze daar al een tijdje niet meer, iets wat de locals wel deden toen we flaneerden in een donkergrijze 124 Spider met contrasterende aluminium/chroom details, cognaclederen interieur en 17″ lichtmetalen velgen. Misschien lag het aan het feit dat de temperatuur niet echt weggelegd was voor cabriorijden, iets dat de Fiat 124 Spider oplost met een bijzonder gemakkelijk te openen/sluiten dakmechanisme. De exacte handeling vraagt enige lenigheid maar simpeler dan dit zal het niet worden.. Open of dicht, de langgerekte motorkap, diepe lichtblokken vooraan en korte achterkant maken van de Fiat 124 Spider een graag geziene gast, dankzij de relatief compacte afmetingen voelt hij zich perfect thuis in het stadsverkeer. Zelfs in Monaco!

Aan de buitenzijde profileert de 124 Spider als hét lifestyle product voor Italiaanse cabrioliefhebbers, binnenin zijn de overeenkomsten met de Mazda MX-5 behoorlijk sterk aanwezig. Het mooie leder, dubbele stiknaden en het andere stuurwiel ten spijt, het fijnwerkende 7″ infotainmentsysteem met navigatie, multimedia en connectiviteit verzacht de pijn. Daarnaast een eervolle vermelding voor het Bose audiosysteem dat je trakteert op een fijne sound dankzij negen luidsprekers. Op praktisch vlak scoort de Fiat 124 Spider logischerwijs magertjes met een klein opbergvak in de rugleuning, een stuurwiel dat je niet in de diepte kan verstellen en een koffer die 140 liter bagage slikt. Dat volstaat gelukkig ruimschoots voor een zwemshort, zonnecrème en badhanddoek!

Onder de strakke motorkap van de 124 Spider ligt de Italiaanse 1.4-liter MultiAir Turbo benzinemotor met 140 pk en 240 Nm (148 g/km CO2). Daarmee kan je in 7,5 seconden van 0 naar 100 km/u accelereren en bereik je bij 215 km/u de topsnelheid. Standaard krijg je een manuele versnellingsbak met zes verzetten, optioneel is de Spider te verkrijgen met een automaat (+ €2.000). De brandstoftank is 45 liter groot en daardoor krijg je een rijbereik van ongeveer 500 km dankzij een praktijkverbruik van een goede 8 liter per 100 km.

Naast een aantrekkelijk voorkomen en een zonnige ingesteldheid weet de Fiat 124 Spider te overtuigen met zijn rijplezier en wegligging. Dankzij de eigen afstelling van de ophanging is hij ietwat zachter en dus comfortabeler dan zijn Japanse neven. Dankzij een direct stuurgevoel, lage zitpositie, perfecte gewichtsverdeling en de achterwielaandrijving kan je behoorlijk wat plezier beleven in de 124 Spider zonder dat je de grenzen (ver) moet gaan opzoeken. Dankzij de turbomotor kan je rustig cruisen op late snelheden, wanneer je het hogere toerenbereik (boven de 3.000 tr/m) opzoekt reageert de MultiAir een pak alerter en levendig. Daarmee wil de Fiat 124 Spider liever een aangename roadster met dynamische mogelijkheden zijn dan een messcherpe roadster, daarvoor hebben de Italianen een Abarth versie in het leven geroepen.

Dankzij het (onverwachte?) succes van de 124 Spider heeft Fiat de instapversie geschrapt en biedt het in België nu enkel de royaal uitgeruste Lusso aan vanaf €27.590. Dat omvat ondermeer elektrische zijspiegels, aluminium mistlampen, lederen interieurbekleding, cruise control, automatische airco, keyless go, … Veel meer opties zijn er niet op een koetswerkkleur, infotainmentsysteem en wat gadgets na. Dankzij het succes zitten de orderboeken wel behoorlijk vol en zal je wat geduld moeten hebben om je droomconfiguratie te bestellen, Fiat België maakt zich sterk dat je in de ruime stock wel je gading zult vinden.

Het segment van de toegankelijke cabriolets is de laatste jaren sterk teruggelopen, de Fiat 124 Spider krijgt eigenlijk enkel weerwerk van de Mazda MX-5 (vanaf €22.590) die wel minder krachtiger en luxueus voor de dag komt. Wie meer budget ter beschikking heeft moet zeker ook eens kijken bij de Audi TT Roadster en Mercedes SLC Roadster, bij de lokale BMW verdeler staat er misschien ook nog ergens een mooie Z4 Roadster te blinken.. De technisch gerelateerde Abarth 124 Spider kost je dan weer minimaal 40.000 euro.

Conclusie

Wie op zoek is naar een leuke cabriolet is zeker aan het goede adres bij de Fiat 124 Spider. Hij neemt alle gesmaakte ingrediënten over van het Japanse donormodel (achterwielaandrijving, rijdynamiek, stuurgevoel, gebruiksvriendelijk cabriomechanisme, ..) en voegt daar een knappe Italiaanse vormgeving en luxueuze(re) afwerking aan toe. Comfortabeler is hij ook wat hem nog aangenamer maakt om de flaneren op zonnige zomerdagen. Onder druk zal de 124 Spider zeker niet ontgoochelen al wordt hij nooit zo speels als een Mazda MX-5 of Abarth 124 Spider. Met direct de Lusso topversie aan te bieden ligt de financiële lat behoorlijk hoog voor een lifestyle cabriolet met beperkte bruikbaarheid, in ruil geniet je op alle vlakken van de royale basisuitrusting..

Overzicht:

+ Italiaanse flair

+ Gebruiksvriendelijke zonneklopper

+ Comfortabel

+ Rijdynamiek

+ Prijs/optiebeleid

– Belgisch klimaat

– Directe concurrent is goedkoper

– Stevige levertermijn (voor een nieuwe configuratie)

– Praktische opofferingen (kleine koffer, weinig opbergvakken, ..)

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem