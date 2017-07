Officieel: Opel Insignia GSi topversie (2017)

Opel stuurt de Insignia OPC op pensioen en reïncarneert de historische Grand Sport injection bemanning voor de Insignia GSi topversie!

De nieuwe generatie Opel Insignia Grand Sport, Insignia Sports Tourer en Insignia Country Tourer krijgt er op het aankomende Autosalon van Frankfurt een vierde familietelg bij. Met de Insignia GSi verdwijnt de befaamde OPC variant met zijn 2.8-liter V6 Turbo, zoals het hoort overtreft de nieuwkomer zijn voorganger wel op alle vlakken.

Zo krijgt de nieuwe Opel Insignia GSi de 2.0-liter viercilinder turbo aangemeten met 260 pk en 400 Nm, gekoppeld aan een 8-traps automaat en vierwielaandrijving (mét torque vectoring). Op termijn moet er ook een Insignia GSi met een dieselmotor bijkomen.

Dit Insignia topmodel rekent onder meer op de verlaagde ophanging, sportieve dempers, grijpgrage Bremo remmen en sportief 20″ rubber van Michelin. Speciaal voor de GSi verwelkomt het FlexRide onderstel een vierde modus, namelijk Competition waarbij er zelfs driftacties mogelijk zijn aldus Opel.

Dankzij een gericht dieet van meer dan 160 kg ten opzichte van de oude Insignia OPC moet de nieuwe Insignia GSi sneller rond de fabelachtige Nürburgring gaan, nog steeds de graadmeter in autoland voor sportieve modellen. Naast de mindere kilo’s is er tevens een lager zwaartepunt en een aangenamer stuurgevoel wat moet resulteren in betere prestaties, zowel op het circuit als op de openbare weg.

Aan de buitenzijde is de Opel Insignia GSi te herkennen aan een stevige portie chroom in de grille en de spoiler achteraan, binnenin zijn er veel GSi logo’s, de een met leder beklede AGR-sportstoelen, een met leder beklede afgevlakt sportstuur en tevens aluminium pedalen.