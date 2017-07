Tesla opent zevende Belgische Supercharger in Verviers

Net zoals de overheid beloofde Tesla een snelle uitbreiding van de handige Superchargers, nummer 7 staat intussen in Verviers.

Naast de textielindustrie, Syriëstrijders en de Place Verte (Monopoly) kan Verviers (nabij Luik) vanaf heden uitpakken met een gloednieuwe Tesla Supercharger aan het Van der Valk hotel. Acht laadstations staan hier ter beschikking om je Model S, Model X en in de toekomst Model 3 in een relatief korte termijn van energie te voorzien. Zo kan je – in optimale omstandigheden – op minder dan een half uur een rijbereik verkrijgen van ongeveer 250 km.

De Supercharger in Verviers in de derde in Wallonië na Nijvel en Aarlen (Arlon), het vormt een belangrijke ondersteuning van de verbinding vanaf Maastricht richting het zuiden en de verbinding tussen Luik en Duitsland. In Vlaanderen kan je terecht in Gent, Machelen, Aartselaar en Heusden-Zolder.

De Tesla Superchargers en Destination Chargers zijn te vinden op plaatsen waar ook andere voorzieningen zijn, zoals snelwegparkings, restaurants, winkelcentra en WiFi hotspots. Het laadnetwerk van Tesla breidt gestaag uit in Europa en maakt het mogelijk om moeiteloos vanuit het koude Noord-Europa naar het zonnige Zuid-Europa te rijden.