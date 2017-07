Rijtest: Mercedes GLA-Klasse facelift [GLA200]

Met een subtiele facelift kan de populaire Mercedes GLA – het stoere broertje van de A-Klasse – er weer even tegenaan. Wij deden de test met de GLA200 crossover!

Met de nieuwste generatie A-Klasse trekt Mercedes een (serieus) jonger doelpubliek naar zich toe, reden temeer om het meest toegankelijke gamma aan te dikken met een CLA sportsedan, CLA Shooting Brake en GLA crossover. Na een kort-maar-krachtige carrière van ongeveer drie jaar voorzag Das Haus reeds een opfrisbeurt, het is duidelijk dat ze in Stuttgart geen risico’s willen nemen met hun gouden generatie.

Na een innige kennismaking met de vernieuwde A-Klasse (een bloedrode A200d) en leasegrijze CLA200d Shooting Brake haalden we nu een spierwitte – Cirrus White – GLA van stal. De nieuwe grille en LED verlichting geeft de GLA een karaktervolle uitstraling en sluit bovendien mooi aan bij de rest van Mercedes’ SUV gamma, daarnaast is de gelijkenis met de avontuurlijke E-Klasse All Terrain niet te ontzien. De personalisatiecatalogus is nog dikker dan voordien geworden, starten doe je traditiegetrouw met het Style, Urban of AMG Line uitrustingsniveau. Onze testwagen was voorzien van die laatste, 19″ velgen en contrasterende zwarte elementen wat tezamen zorgt voor een “stoere” uitstraling aldus menig omstaanders en/of passanten.





Daar waar de GLA aan de buitenzijde zich nog sterk differentieert van de A-Klasse en CLA-Klasse’s volgt de crossover eenzelfde stramien aan de binnenzijde bij deze facelift. Zo groeit het infotainmentsysteem optioneel tot 8″ en werkt het sneller/beter/logischer, nam het zitcomfort toe, ging de afwerkingskwaliteit/materiaalkeuze er nog verder op vooruit en verwelkomen we gekende gadgets/hulpmiddelen (keyless go, 360° camera, …) in deze Sport Activity Vehicle. De koffer slikt 421 tot maximaal 1.235 liter, alle inzittenden profiteren bovendien van voldoende been/hoofdruimte. De hoge koetswerkbouw schenkt de GLA daarnaast tevens een prima zicht rondom, toch is hij eerder een verhoogde A-Klasse dan een mini GLC SUV.





Het motorengamma van de Mercedes GLA-Klasse loopt aan benzinezijde van de GLA180 (122 pk / 200 Nm) tot een GLA250 4MATIC (211 pk / 350 Nm) terwijl je bij de diesels kan kiezen van een GLA180d (109 pk / 260 Nm) tot de GLA220d 4MATIC (177 pk / 350 Nm). Mercedes België introduceert nu tevens een GLA180 (122 pk / 200 Nm) en GLA220 4MATIC (184 pk / 300 Nm), de GLA45 AMG topmotorisatie sleurt net zoals zijn kompanen een intense 381 pk uit de potente 2.0-liter turbobenzine.





Met de stijgende interesse inzake benzine leek het ons opportuun om de GLA200 aan een test te onderwerpen. Deze 1.6-liter viercilinder produceert 156 pk / 250 Nm (134 g/km CO2) en doet dat op een bijzonder aangename manier, zeker in combinatie met de 7-traps automaat. Tezamen zorgen ze voor een vlot en alert geheel, wat de 0-100 km/u chrono van 8,1 seconden en 215 km/u topsnelheid ook moge beweren. Het theoretische verbruik van 5,8 liter konden we jammer genoeg niet benaderen, na 666 km tikten we af op 7,3 liter benzine met voornamelijk snelwegkilometers achter de kiezen. Met een benzinetank van 50 liter krijg je bij de GLA200 een rijbereik van ongeveer 600 km.





Wie van plan is om het echt bont te maken met de Mercedes GLA kan opteren voor diverse 4MATIC versies en optionele offroad pack’s, toch gaan we er vanuit dat het merendeel van het cliënteel zich enkel in de urban jungle (lees: stedelijke omgeving) zal wagen. Daar spelen de bovengemiddelde bodemvrijheid, comfortabel rijgedrag en relatief compacte omvang hun troeven gemakkelijk uit, wanneer je de snelheid opvoert zal de GLA200 zeker niet ontgoochelen. Dankzij de Dynamic Select schakelaar kies je gericht voor een ECO, Comfort of Sport setup qua stuurgevoel en gasrespons, een eigen combinatie maken kan eveneens. Met de maximale score van vijf sterren in de NCAP crashtest mag de kleinste SUV van Mercedes zich terecht promoten als een logische keuze voor wie zich bekommert om de veiligheid van alle inzittenden en omstaanders.

Bij de lokale Mercedes concessiehouder staat de vernieuwde GLA te pronken vanaf 27.951 euro, wegens de introductie van de nieuwe GLA180 instapper is dat bijna 1.000 euro toegankelijker dan tot voordien. Een (goed)koopje zal het wel nooit worden met dank aan het premium optiebeleid dat de Duitse merken – jammer genoeg – zo typeert.. De GLA200 start op zijn beurt bij 30.250 euro én dan nog kan daar nog gemakkelijk 17.000 euro aan opties bijrekenen zoals de testwagen – op een akelige wijze – aantoont. Met een resem opties, top notch afwerking, rijhulpmiddelen en visuele addenda kunnen we dat ergens nog ietwat volgen, dat we voor die som geld nog steeds moeten rekenen op het flashy Becker MAP PILOT navigatiesysteem is wel een brug te ver. Gelukkig werkt het wel accuraat en foutloos.





De traditionele concurrentie voor de Mercedes GLA vinden we in Duitsland bij de BMW X1 en Audi Q3, al zijn deze twee een pak meer “SUV” dankzij hun grotere bodemvrijheid en binnenafmetingen. De Volkswagen Golf Sportsvan mag zich dan minder avontuurlijk afficheren, qua concept komt hij eveneens dicht in de buurt van de GLA. Nog kanshebbers zijn de Mini Countryman, Audi Q2 of de aankomende Jaguar E-Pace en Volvo XC40, buiten de premium spelers biedt het crossover / compact SUV segment nog héél veel mogelijkheden.

Conclusie

Met relatief beperkte facelift wil Mercedes het immense succes van haar vloot compacte modellen nog even aanhouden. Voor de GLA SUV resulteert dat in een nieuwe grille, verbeterde interieurafwerking en stroomlijn (= zuinig), extra beenruimte achterin en enkele nieuwe motorisaties. Daarmee raakt Das Haus niet aan de bestaande voordelen van de GLA, zijnde de stoere looks, praktische inborst, hoge(re) zitpositie/instap en verregaande personalisatie. Maar ook bij Mercedes’ kleinste SUV blijft het stevige prijs- en optiebeleid een domper op de feestvreugde. Toch imponeert de Mercedes GLA met een aangenaam rijgedrag en hoogstaand comfort, ongetwijfeld voldoende om het succesverhaal nog even aan te hogen.

Overzicht:

+ Comfort

+ Praktisch / ruim interieur

+ Aangename combinatie benzinemotor + automaat (alert, vlot, zuinig, …)

+ Direct stuurgevoel / wegligging

+ Afwerkingskwaliteit

+ Hoge(re) zitpositie

– Prijs/optiebeleid

– Oogt stoerder/groter dan hij is

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem