Officieel: Hyundai i30 Fastback (2017)

Hyundai laat de verrassende i30 Fastback zien, de eerste vijfdeurs coupé in zijn segment!

Na de onthulling van de i30 hatchback vorig jaar en de i30 Wagon begin dit jaar zou men als volgende stap misschien een sedan of driedeurs coupé verwachten. Hyundai denkt echter volledig out of the box en voegt in plaats daarvan deze originele i30 Fastback – en de hete i30 N – aan het gamma toe.

De elegante i30 Fastback oogt door zijn schuin aflopende dak en smaakvolle achterspoiler aanzienlijk sportiever dan een sedan, maar zou volgens Hyundai toch niet aan inzetbaarheid inboeten. Dat doet hij dankzij zijn grote achterklep en een flinke groeispurt van 11,5 cm tegenover de vijfdeurs. De achterzijde is echter niet het enige wat de Zuid-Koreanen aan de Fastback veranderd hebben. Ook op de voorzijde van deze wagen zijn details te vinden die hem nog net iets stijlvoller en atletischer maken dan zijn gewone i30-broertjes. Zo ligt het grille wat dieper en is het zelfs iets kantiger afgewerkt, is de dagrijverlichting anders vormgegeven en zijn de luchthappers aan weerszijden van de grille groter, allemaal voor een meer dynamische look.

De aanpassingen aan de charismatische Fastback blijven dan wel beperkt tot het zichtbare, want onder de motorkap is het nog steeds een gewone i30. Zo kan deze wagen met een 1.0-liter T-GDi benzinemotor met 120 pk besteld worden of met de 1.4-liter T-GDi met 140 pk aan vermogen. De i30 Fastback is ook als diesel verkrijgbaar, met een 1.6-liter CRDi viercilinder die ofwel 110 pk ofwel 136 pk produceert. Daarbij komt iedere i30 Fastback -net als de hatchbacks en breaks – standaard met manuele zesbak maar kunnen de potentere benzine en de diesels met een vlotte 7-traps automaat uitgerust worden.

De Huyndai i30 Fastback zal tegen begin 2018 in de showroom staan. Zij die liever niet zo lang wachten kunnen in september alvast naar Autosalon van Frankfurt afreizen.