Officieel: Jaguar E-Pace crossover (2017)

De gloednieuwe Jaguar E-Pace wil zowel praktisch, comfortabel, hoogtechnologisch als dynamisch zijn!

Behoorlijk kort na de succesvolle F-Pace en de aankomende (zuiver elektrische) I-Pace komt Jaguar met een derde SUV op de proppen. De compacte E-Pace – die niet elektrisch is – werd in London gepresenteerd en komt later dit jaar nog naar het Autosalon van Frankfurt. Bestellen kan nu al vanaf €36.050 in België.

Voor de (gespierde) vormgeving van de Jaguar E-Pace keek hoofddesigner Sir Ian Callum voornamelijk naar de F-Type sportwagen en F-Pace SUV, iets wat we dan ook direct terugzien in de stoere looks. Met de juiste velgen (max 21″), een leuke koetswerkkleur en de juiste opties/uitvoering trekt de Jaguar E-Pace alle aandacht ongetwijfeld naar zich toe, iets wat de concurrenten à la BMW X1, Audi Q3 en Mercedes GLA liever niet zien gebeuren.

Met een lengte van net geen 4,4 meter (wielbasis: 2,7 meter) verkrijg je een hoop binnen- en beenruimte, de koffer slikt in basisvorm tevens 577 liter bagage. Voor het interieurdesign werd er goed gekeken naar de grote F-Pace broer al voorziet Jaguar hier nog meer technologie/gadgets met ondermeer standaard 4G WiFi en een 10″ touchscreen dat knap ingewerkt zit. Optioneel kan je het geheel nog aandikken met allerhande gadgets, rijhulpmiddelen of veiligheidsfeatures, ook voor de afwerking en materiaalkeuze staat er een dikke catalogus klaar.

Het motorengamma omvat alleen zuinige/moderne 2.0-liter viercilinder Ingenium motoren. Aan benzinezijde is dat 249 pk of 300 pk, wie wil dieselen kan opteren voor 150 pk, 180 pk of 240 pk versie van de gekende turbodiesel. Een automaat is standaard, de 150 pk instapper (124 g/km CO2!) krijgt voorwielaandrijving terwijl de rest van het gamma vierwielaandrijving meekrijgt. Bij de topversies komt daar het Active Driveline systeem bij dat het vermogen automatisch kan verdelen wanneer nodig. Met het instelbare Adaptive Dynamics onderstel kan je dan weer zelf (ietwat) het karakter bepalen van de E-Pace.

Het Jaguar E-Pace gamma omvat een E-PACE en E-PACE R-Dynamic versie en zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen S, SE en HSE. Het eerste jaar kan je een Opening Edition op de kop tikken (180 pk diesel of 249 pk benzine) met de 9-traps ZF automaat en een stevige basisuitrusting.