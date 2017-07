Officieel: Maserati GranTurismo facelift (2017)

Terwijl we razend uitkijken naar de komst van de gloednieuwe Alfieri schenkt Maserati de GranTurismo nog een bescheiden update.

Na de visuele update voor de Quattroporte en Ghibli is het nu aan de beurt van de Maserati GranTurismo om qua lijnenspel – en voornamelijk de grille – geïnspireerd te worden door het knappe Alfieri Concept.

Qua modellengamma nemen we ook afscheid van de brutale GranTurismo MC Stradale, vandaag de dag kan je kiezen uit een GranTurismo Sport (de grand tourer) of GranTurismo MC (sportieve variant). Die twee letters overigens staan voor Maserati Corsa, de racedivisie van de Italiaanse drietand uit Modena.

Binnenin verwelkomen we een opgekuiste middenconsole met (eindelijk) een waardige 8.4″ infotainmentsysteem met moderne goodies (Android Auto, Apple Car Play, …) dat we al zagen bij de rest van het Maserati gamma. Een krachtige Harman & Kardon geluidssysteem zit in de basisuitrusting, qua afwerking kan je kiezen uit acht interieurkleuren en vijf uitvoeringen.

Motorisch blijft de achterwielaangedreven Maserati GranTurismo rekenen op de 4.7-liter V8 die zijn oorsprong kent bij Ferrari, goed voor 460 pk en 520 Nm. Daarmee zit je in minder dan 5 seconden aan 100 km/u en kan je doorrazen tot 300 km/u dankzij een snelschakelende MC Auto Shift zestraps automaat. Qua verbruik moet je rekenen op (minstens) 14,3 liter benzine en 331 g/km CO2.

En nu een productievariant van de Alfieri aub!