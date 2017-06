Audi Brussels mag tweede elektrisch model bouwen: e-tron Sportback!

Goed nieuws voor de Brusselse productiefaciliteit van Audi, naast de Q6 e-tron SUV mogen ze nog een tweede Q6 e-tron Sportback afgeleide bouwen!

In Brussel worden er momenteel Audi A1’s in alle geuren en kleuren gebouwd maar op termijn zal deze productie verhuizen naar Spanje. De vrijgekomen ruimte zal gebruikt worden om de gloednieuwe – zuiver elektrische – Q6 e-tron SUV te bouwen. Nu komt er nogmaals goed nieuws uit Ingolstadt want vanaf 2019 krijgt deze SUV het gezelschap van een e-tron Sportback wat de werkgelegenheid én zekerheid enkel maar ten goede kan komen.

Met Audi Brussels te promoten als bakermat voor elektrische wagens willen de premium Duitsers van Audi hun engagement inzake deze milieuvriendelijke wagens nogmaals benadrukken. Geheel logisch dat ze al deze e-tron wagens op één locatie zullen bouwen, met dank aan onze efficiëntie en hoog opgeleide werknemers.

Op het Autosalon van Shanghai stond de e-tron Sportback Concept reeds te blinken met zijn futuristische looks, vermoedelijk krijgen we in de komende jaren meer (beeldmateriaal) te zien van een rationeler productiemodel.

Behalve een afwijkende koetswerkbouw zal de techniek grotendeels overkomen van de Q6 e-tron SUV, reken dus op een rijbereik van ongeveer 400 km, een hightech interieur en een batterij die je snel kan opladen.