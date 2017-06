Kort Getest: Jeep Compass (2017)

Met de gloednieuwe Compass wil nu ook Jeep volop meedraaien in het populaire segment van de compacte crossovers.

Sinds Fiat een meerderheidsbelang nam in het Amerikaanse Jeep gaat het met de SUV-bouwer voor de wind. Zo verkochten ze afgelopen jaar maar liefst 1,4 miljoen exemplaren. Het nieuwe en huidige gamma telt momenteel de Wrangler, Grand Cherokee, Cherokee en tenslotte de populaire Renegade. Een moderne compact-SUV ontbrak echter nog en werd ter nauwer nood ingevuld door de stokoude, eerste generatie Compass. Met de gloednieuwe tweede generatie Compass wil Jeep nu volop meespelen in het drukste segment van de SUV-markt. Goed voor zo’n 40% van het nog steeds populairder wordende genre.

De nieuwe Jeep Compass is gebaseerd op hetzelfde FCA-Smallplatform dat ook de Fiat 500X, Fiat 500L en Jeep Renegade siert, maar werd in vergelijking met die laatste uiteraard een tikkeltje langer. Wat de wielbasis betreft kwam er zo’n 7 centimeter bij wat vooral de (been)ruimte op de achterbank ten goede komt. Met zijn 4.394 mm lengte, 1.875 mm breedte en 1.641 mm hoogte mikt de Compass zich precies tussen de Renegade en Cherokee. Maar zoals het een echte Jeep betaamt boet de Compass daarom niet in aan terreincapaciteiten.

Net zoals de Renegade en Cherokee wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de reguliere versies Sport, Longitude en Limited en de topversie Trailhawk die nog meer voorzien is het op ruwe terreinwerk. Dit dankzij een aangepaste voorbumper die een grotere aanrijhoek toelaat (tot 30°) 2,5 cm extra bodemvrijheid (totaal 22,9 cm), extra beschermpanelen voor de aandrijflijn, extra stevige sleepogen en een vijfde stand ‘Rock’ voor het elektronisch gecontroleerd vierwielaandrijfsysteem SelecTerrain.

Voorts herken je de Compass Trailhawk nog aan zijn vele zwarte accenten waaronder het matzwarte gedeelte van de motorkap. Op de lancering in en rond het zonnige Lissabon, Portugal kregen we de kans om met twee verschillende modellen aan de slag te gaan. Eerst de 140 pk sterke 2.0-liter MultiJet II diesel met 9-trapsautomaat en vierwielaandrijving in Limited-uitrusting, daarna de topversie Trailhawk die bij ons standaard met de 170 pk versie van de 2.0-liter MultiJet II diesel komt.

Het design van de nieuwe Compass mag er in ieder geval wezen. Toegegeven, het ontwerp leunt sterk op dat van de Grand Cherokee, maar dat is heus geen schande. De nieuwe Compass is ieder geval direct als Jeep zijnde herkenbaar en een frisse verschijning binnen het genre. Aan de binnenkant zijn er evenmin verrassingen met een ruim interieur dat het midden houdt tussen dat van de speelsere Renegade en wat meer serieuze Cherokee. Maar hoewel de algemene afwerking en gebruikte materialen op niveau zijn, zullen interieurfetisjisten er nu ook niet van staan springen.

Gelukkig kan je de Compass rijkelijk uitrusten met zo goed als elk denkbaar snufje. Denk daarbij aan comfortitems zoals stoelverwarming en -koeling, radargestuurde cruise control of een panoramisch schuifdak. Tevens pakt de nieuwe Compass ook uit met de vierde generatie Uconnect dat nu tot 8,4-inch groot is en ondersteuning biedt voor Apple CarPlay en Android Auto. Het nieuwe systeem heeft ons aangenaam verrast door zijn snelheid en hoge resolutie – al is het af en toe wennen door het vrij specifieke, vierkante formaat waardoor er heel wat info tegelijk op het scherm staat. Al kunnen we ons perfect voorstellen dat je dat na een tijdje in de vingers hebt.

Minder overtuigd zijn we echter door de vrij stugge ophanging van de non-Trailhawk versie, of toch de 2.0-liter diesel, gekoppeld aan de automaat en de vierwielaandrijving. Hoewel de Jeepingenieurs op de technische presentatie enthousiast waren over de intelligente vierwielaandrijving met twee koppelingen (eentje na de versnellingsbak en eentje naast het achterste differentieel) en de MacPherson ophanging rondom met aangepaste achterophanging voor extra wielarticulatie. Bovendien monteert Jeep standaard Koni-schokdempers met passieve adaptieve eigenschappen (Frequency Selective Damping). Alles samen zouden ze voor een homogeen geheel moeten zorgen op zowel on- als offroadterrein, maar in de praktijk zouden we de demping eerder stug noemen.

Jammer genoeg blinkt de Compass ook niet meteen uit door zijn sportieve rijgedrag. Daarvoor is de besturing te vaag en voelt de kleine Jeep ook nogal log en zwaar aan. In combinatie met de automaat valt dan weer op hoe lui de motor aan het gas hangt, en ook het remgevoel mocht daadkrachtiger zijn. Wel zijn we enthousiast over het uitstekend zitcomfort dat dan weer beperkt compenseert voor de mindere eigenschappen van de ophanging. Maar er is nog hoop.

Want wanneer we de sleutels van de Limited inruilen voor die van een Trailhawk is het alsof we van het ene model in het andere stappen. Want niet alleen op het offroadparcours is deze Compass stukken comfortabeler, ook op het Portugese asfalt valt de Compass plots in zijn plooi. Dat de Trailhawk bovendien ook offroad nog stuk extremere paden kan betreden is mooi meegenomen, maar zeker voor de Belgische markt is het extra veer- en dempcomfort mooi meegenomen. Waarom niet alleen Comppassmodellen even comfortabel zijn, we weten het eerlijk gezegd niet. Toch zijn we benieuwd naar wanneer we in België eens met de Compass kunnen testrijden. Maar gezien ons allombekende, getormenteerde wegdek heeft de kleine Jeep de perceptie tegen.

Ga dan gewoon voor de stoere Trailhawk horen we jullie denken. Dé oplossing inderdaad, ware het niet dat de Trailhawk zich bovenaan het gamma positioneert met een vanafprijs van om en bij de 37.000 euro. Bovendien is de Trailhawk pas eind dit jaar beschikbaar. Intussen heeft Jeep wel de rijkelijk uitgerust Opening Edition in de aanbieding voor een all in-prijs van 37.800 euro. De standaard Compass start dan weer vanaf 24.900 euro en komt gelukkig reeds goed uitgerust met verschillende snufjes waaronder een automatisch remsysteem met voetgangersdetectie.

Op het vlak van motoren en aandrijflijnen is er de keuze tussen twee 1.4 MultiAir benzines met 140 pk of 170 pk en de keuze tussen een handbak of 9-trapsautomaat, terwijl dieselrijders kunnen kiezen tussen een 1.6 MultiJet II of 2.0 MultiJet II diesel met vermogens tussen 120 pk en 170 pk. Elk versie beschikt standaard over Jeep’s intelligente vierwielaandrijving waarbij de Trailhawk een extra vergrendelbaar differentieel krijgt.

Conclusie

De nieuwe Jeep Compass is een letterlijk knappe en eigenzinnige nieuweling binnen het drukke segment van de compact crossovers en tracht te verleiden met zijn design en offroadcapaciteiten. Echter is de competitie bijzonder groot met softroaders/crossovers zoals de Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan of Kia Sportage, terwijl in de hogere uitrustingsniveau’s ook auto’s zoals de Audi Q3, BMW X1 of Range Rover Evoque in het vizier komen. De Jeep heeft zonder twijfel een te duchten moddervreter – zeker in Trailhawk versie – maar de vraag is wie daar bij ons op zit te wachten..

Overzicht:

+ Fris en aantrekkelijk design

+ Zitcomfort

+ Grote hoeveelheid (veiligheids)snufjes

+ Terreincapaciteiten

– Ophanging niet-Trailhawk versies

– Prijs loopt snel op

– Vage besturing/rijgedrag

– Voelt zwaar aan

Tekst & Foto’s: Pieter Ameye