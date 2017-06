Officieel: BMW 6-Reeks Gran Turismo (2017)

De nieuwe BMW 6-Reeks Gran Turismo biedt – naast een nieuwe naam – ook meer ruimte, luxe, comofort én minder gewicht!

We hoorden het eerder al: de opvolger van de BMW 5-Reeks GT heet nu de 6-Reeks GT oftewel Gran Turismo. Laat je echter niet misleiden door de benamingen, want de wagen deelt zijn platform niet met de 5-Reeks maar wel met de grote BMW 7-Reeks. Los van de lichte verwarring geeft dit de inzittenden bijgevolg een overvloed aan ruimte door de wielbasis van maar liefst 3,07 meter. Ook de kofferruimte van deze 6-Reeks GT is aanzienlijk groter dan die van zijn voorganger, met 610 liter tegenover de 500 liter van de 5 GT. Met de achterbank omlaag kan je zelfs tot 1.800 liter aan bagage inladen. Als dat geen Grand Tourer is!

De wagen mag dan wel ruimer geworden zijn dan zijn voorouder, maar de 6-Reeks blijkt toch een streng dieet gevolgd te hebben. Door een efficiënter ontwerp en het gebruik van meer aluminium is hij 150 kilogram lichter dan de oude 5-Reeks GT. In combinatie met de standaard adaptieve luchtvering op de achteras moet dit er voor zorgen dat de 6-Reeks GT stuurt zoals het een echte BMW betaamt: sportief maar toch comfortabel. Je kan het onderstel uiteraard nog meer naar voorkeur aanpassen met optioneel de volledig adaptieve ophanging en Dynamic Damper Control.

Over sportief gesproken, het motorengamma in de 6-Reeks GT is ook niet voor de droogpruimen. Bij de benzinemotoren begint het aanbod bij de 2.0-liter viercilindermotor in de 630i, goed voor een vermogen van 258 pk. Voor dat extra duwtje in de rug kan er voor een 640i gekozen worden, met een 3.0-liter zes-in-lijn met 340 pk. Die stuwt de auto naar 100 km/u in 5,4 seconden. Dieselen kan uiteraard ook met de 3.0-liter zescilindermotor in de 630d, met 265 pk aan vermogen. Alle 6-reeks GTs krijgen standaard een 8-trapsautomaat, en vierwielaandrijving (xDrive) kan besteld worden bij de 640i en de 630d.

De BMW 6-Reeks Gran Turismo zal gepresenteerd worden op de IAA – Autosalon van Frankfurt – in september. Vanaf november zou hij dan in de showrooms moeten staan.