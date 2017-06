Meet & Greet: Riva 56′ Rivale en Abarth 695 Rivale (2017)

Waar beter dan in Sarnico (Noord-Italië) bij Cantiere Riva zelf om Abarth’s nieuwste juweeltje aan pers en publiek voor te stellen?

Na de erg geslaagde Fiat 500 Riva is het nu de beurt aan diens sportieve afgeleide Abarth 695 Rivale. Over de samenwerking tussen twee van Italië’s meest gerenommeerde exportproducten waren we eerder al lovend, maar met de Abarthversie gaan beide merken nog een stapje verder en trekken ze ditmaal de kaart van de sportiviteit. Inspiratie werd opgedaan met de splinternieuwe 56’ Rivale. Een bijna 18 meter (of 56 voet) lang jacht dat topprestaties combineert met luxe en exclusiviteit – waarmee de link naar de Abarth meteen is gelegd.

De hypermoderne Rivale viert het 175-jarig bestaan van de Italiaanse jachtenbouwer, iets waar ook de extra speciale serie ‘695 Rivale 175th Anniversary’ van profiteert – maar daarover later meer. Hoewel we in de eerste plaats richting Noord-Italië zijn afgezakt voor de wereldpremière van de Abarth, zijn het toch de beeldschone tenders die de show stelen. In het fabelachtige kader van het Iseomeer en de scheepswerf zelf, bulkt het van de authentieke pracht en praal. Beter hadden we het niet kunnen bedenken. Wanneer we door de grote toegangspoort afdalen richting oever worden we verwelkomt door een viertal tenders van type Iseo en een klassieke Aquarama. Nog steeds het meest iconische en tijdloze Rivamodel. Echt lang kunnen we de waterjuweeltjes echter niet bewonderen want dan is het tijd voor de persconferentie.

Nu zijn we na al die jaren nieuwe modellen ontdekken en testen best wat gewoon, maar de combinatie auto/jacht hadden we nog niet eerder meegemaakt. Je moet het de Italianen in ieder geval niet leren hoe ze een knap spektakel in elkaar moeten steken. Hoewel de Abarth in de eerste plaats de show steelt is het toch de 56’ Rivale die met de meeste aandacht lopen gaat. Hypermodern, maar met de klassieke Rivawaarden in acht genomen, maak je ongeacht je bestemming in ieder geval een flinke entrée.

De 56’ Rivale kan tot 10 personen aan boord nemen, beschikt over 2 dubbele en een enkel bed, 3 badkamers, 5 toiletten, een kleine woonkamer en keuken en herbergt zelfs een kleine Zodiak in het carbon achtersteven dat via een druk op de knop hydraulisch openklapt. Zoals je dat van Riva mag verwachten is de Rivale van top tot teen afgewerkt in de beste materialen. Elke vierkante centimeter is afgewerkt met leder of mahoniehout. Zelfs zonder nog maar een meter te hebben gevaren maakt de boot indruk. Achter het klassieke Rivastuur heb je de controle over de meest moderne vaarinstrumenten en bedien je twee Man V8 dieselmotoren met elk een vermogen van 1.000 of 1.200 pk. Daarmee is een topsnelheid mogelijk van 35 knopen of 38 knopen. In landtaal 65 km/h en 70 km/h. Voorts beschikt de 56’ Rivale over tal van moderne snufjes zoals een GPS-gestuurd systeem dat ervoor zorgt dat de boot op open zee niet afdrijft.

Wanneer we niet veel later het ruime sop van het Iseomeer verkennen, valt op met welk gemak de Rivale het meer bedwingt. Waar je je in de kleinere Aquarama of Rivale bewust bent van golven en andere oneffenheden, strijkt de Rivale het wateroppervlak alsof het niets is. Super stabiel, uitermate comfortabel en vooral snel. Met twee 1.200 pk sterke V8’s duwt de Rivale zijn voorsteven met het grootste gemak de lucht in waarna de snelheid in ijltempo oploopt en een indrukwekkende hekgolf de ervaring omzet in een visueel spektakel. Maar ook tijdens het rechtsomkeer maken toont de Rivale zich stabiel, agiel en vooral uiterst dominant. Een perfecte combinatie van absolute luxe en topprestaties. Niet toevallig ook hetgeen de landversie Abarth 695 Rivale ambieert.

Wat dat betreft is de bijzondere Abarth het perfecte verlengstuk van de indrukwekkende Rivale. Net als het jacht is het koetswerk van de Abarth 695 Rivale afgewerkt in de typische tweekleur van Riva Sera blauw en Haaiengrijs, met daartussen de klassieke pinstripe in Aquamarine groen. Voorts zijn er unieke velgen en tal van details in satijnchroom en wordt de Rivale-badge net als op de boten met unieke schroeven vastgezet. In het interieur gaan de gelijkenissen verder met hoogwaardig blauw leder, afwerking in mahoniehout (of carbon) en tal van andere specifieke en unieke accenten eigen aan de versie.

Ter ere van Riva’s 175-jarige bestaan komen er bovendien ook nog 175 Abarth 695 Rivale 175th Anniversary coupés en 175 Abarth 695 Rivale 175th Anniversary cabrio’s die standaard tal van extra’s krijgen zoals unieke velgen, een tweekleurig lederen interieur, extra carbon en logo’s en de unieke optie om het specifieke typeplaatje te linken aan je Rivaboot. Kopers krijgen meteen ook toegang tot het exclusieve Registro Abarth dat de meest bijzondere Abarthmodellen bundelt.

Met zijn 180 pk en 250 Nm sterke 1.4 turbobenzine is de 695 Rivale technisch identiek aan de Abarth 595 Competizione. Ook de topsnelheid van 225 km/u en de sprint van 0 naar 100 km/u in 6,7 seconden zijn dus gelijk. Wel krijgt de 695 Rivale standaard een extra welklinkend Akrapovic uitlaatsysteem met carbon opzetstukken.

Met een vanafprijs van om en bij de 28.000 euro is de Abarth 695 Rivale een stuk democratischer geprijsd dan de Riva 56′ Rivale die minstens het tienvoudige kost. Voor de exclusieve versie 695 Rivale 175th Anniversary betaal je zo’n 3.700 euro meer, al is het vooral een kwestie van er op tijd bij te zijn. Beide versies zijn tevens verkrijgbaar als coupé of cabrio. De sportieve Abarth is in ieder geval het perfecte verlengstuk voor wie de Riva-ervaring op land wil verderzetten.

Tekst: Pieter Ameye