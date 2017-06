Met een blitse vormgeving, aangename benzinemotor en een ietwat onconventionele koetswerkbouw trekt deze spierwitte Mercedes GLC-Klasse Coupé sowieso de aandacht in het straatbeeld.

Nadat het GLE aanbod van Mercedes reeds werd aangedikt met een fancy GLE Coupé kon de compacte(re) GLC natuurlijk niet uitblijven, zeker omdat Stuttgart de concurrentie uit München wel een antwoord moest bieden. Deze GLC Coupé is volgens de marketingterminologie een SAC oftewel Sports Activity Coupe, het gedroomde lifestyle voertuig voor de actieve medemens die een praktische opoffering wil maken in ruil voor die scherpe(re) daklijn. Voornamelijk op de Aziatische markt moet een dergelijke uitvoering het goed gaan doen.

De Mercedes GLC Coupé is 7 cm langer en 4 cm lager dan de GLC SUV al is het dankzij de sterk aflopende achterzijde en brede schouders dat je het verschil tussen beiden kan zien. De GLC Coupé combineert op een intense manier zowel sportiviteit als elegantie met de diamantgrille, geaccentueerde wielkasten en standaard 18″ lichtmetalen velgen. Naar goede gewoonte kan je ook hier terecht voor diverse packs, velgen (tot 20″) en vele koetswerkkleuren om je droomconfiguratie te maken. De witte lakkleur van het testmodel zou niet direct onze eerste keuze zijn maar het geheel werd wel gesmaakt door menig omstaander.

Technisch gezien is de GLC familie sterk gerelateerd aan de C-Klasse en dat zie je perfect in het interieur, met een piekfijne afwerking en hoogstaande materiaalkeuze is dat zeker geen straf. Met te kiezen voor de GLC Coupé straf je de koffer wel ietwat want die krimpt tot 500 liter (max 1.400 liter). Dankzij de hogere koetswerkbouw geniet je wel nog steeds van een goed zicht rondom naast de gemakkelijke(re) instap.

Het motorenaanbod van de GLC Coupé loopt gelijk aan dat van de reguliere GLC SUV, elke variant is ook hier voorzien van de 9-traps automaat en 4Matic vierwielaandrijving. Dieselen doe je met de GLC220d Coupé (170 pk), GLC250d Coupé (204 pk) of GLC350d Coupé (258 pk) terwijl het benzinegamma een GLC250 (211 pk) en een GLC300 (245 pk) omvat. Bovenaan de pikorde staat er nog een Mercedes-AMG GLC43 Coupé (376 pk) én maar liefst twee versies (476 pk of 510 pk) van de Mercedes-AMG GLC63 4MATIC+ Coupé! Anno 2017 mag het allemaal best wat groener en daarom heeft Das Haus nu ook een GLC350e Coupé plug-in hybride die 211+116 pk combineert met een CO2 uitstoot van 59 g/km.

Terwijl Jan Modaal voor zijn leasewagen ongetwijfeld zal (moeten) kiezen voor de GLC220d gingen wij hier de lifestyle tour op met een GLC250 Coupé. Deze potente benzinemotor genereert 211 pk, 350 Nm en 170 g/km CO2, de slimme vierwielaandrijving laat het vermogen in normale omstandigheden zoveel mogelijk naar de achteras vloeien voor een dynamische rij-ervaring. De 0-100 sprint neemt 7,3 seconden in beslag en dan gaat het vlotjes richting de topsnelheid van 222 km/u. Het praktijkverbruik ligt een goede liter boven de 7,3 liter die Mercedes opgeeft, tevens voorzien ze een riante brandstoftank van 66 liter.

Behalve de looks, een praktisch interieur en voldoende vermogen moet een Sports Activity Coupe uiteraard ook goed sturen. Daarvoor rekent Mercedes op een sportonderstel, Dynamic Steering (snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging) en de Dynamic Select schakelaar met verschillende instellingen (Eco, Comfort, Sport, Sport+). In combinatie met de optionele luchtvering (AIR BODY CONTROL) hadden we alvast geen klachten over dynamische prestaties van de 1.700 kg zware GLC250 Coupé, het comfortniveau werd – zelfs met 20″ velgen – nooit uit het oog verloren. Stil is hij sowieso en als de soundtrack de goed geïsoleerde cabine al binnendringt is het een aangename benzinebrom.

Onder de Intelligent Drive noemer is Mercedes onderweg naar rijden zonder ongevallen. Daarvoor staat er een groot arsenaal aan actieve en passieve veiligheidsmiddelen paraat, gaande van remassistentie, ESP, dodehoekverklikkers, achteruitrijcamera, adaptieve cruise control (mét filemodus), een hoop airbags op alle noodzakelijke plaatsen, dynamische verlichting, parkeerhulp, verkeersbordenherkenning..

Met een Belgische vanafprijs van 51.062 euro is de door ons geteste Mercedes GLC250 Coupé de instapper van dienst. Dat is ongeveer 3.600 euro duurder dan een Mercedes GLC SUV met méér koffer/hoofdruimte. Enthousiast door de optielijst lopen met wat extra rijhulpsystemen, pack’s, personalisatie en leuke items dikt de prijs vlot aan zoals 72.500 euro zoals hier het geval was.

BMW’s antwoord op deze GLC250 4MATIC is de X4 xDrive28i die zowel krachtiger (245 pk) als duurder (vanaf €57.250) is. Eveneens behoorlijk lifestyle en voorzien van een (licht) aflopende daklijn is de Range Rover Evoque (vanaf €35.800). Bij Audi zijn ze nog druk in de weer met ontwikkeling van een soortgelijke Q4 afgeleide.

Conclusie

We betwijfelen of iedereen binnen het Mercedes’ management de keuze voor een minder praktische SUV met sportieve coupélooks volledig steunde maar als er een leefbare business case voor bestaat is het hun plicht om ook in die niche actief te zijn. Als was het maar om het alleenheerschap van BMW te verstoren.

De Mercedes GLC Coupé heeft hoe dan ook sterke troeven achter de hand. Zo heeft hij een unieke vormgeving die opvalt in het straatbeeld en dynamisch stuurgevoel waarmee hij zich kan differentiëren van de reguliere GLC, het piekfijne afwerkingskwaliteit, gezellige interieur met hoge zitpositie en de efficiënte motoren neemt de GLC Coupé gewoon over. Of deze Mercedes GLC250 Coupé effectief 3.600 euro meer waard is dan de GLC250d zal je zelf moeten bepalen op basis van je noden en plichten, Sports Activity Coupe’s hebben nu hoe dan ook een premium lifestyle prijskaartje..

Overzicht:

+ Aantrekkelijke (SUV + coupé) looks

+ Hoogstaande afwerking (interieur/exterieur)

+ Dynamiek

+ Comfort

– Praktisch nut (kofferruimte / hoofdruimte) gaat verloren

– Prijs/optiebeleid

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem