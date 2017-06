Rijtest: Volkswagen Golf 1.0 TSI DSG facelift (2017)

De nieuwe Volkswagen Golf boekt op visueel vlak slechts een (zeer) beperkte vooruitgang, op alle andere vlakken weet dé referentie in autoland de lat wederom hoger te leggen!

Das Auto. Na meer dan 33 miljoen verkochte exemplaren mogen we de Volkswagen Golf gerust zien als dé moderne belichaming van de automobiel, in het C-segment is hij sinds dag 1 de referentie en het lijkt er niet op dat de Duitsers uit Wolfsburg die positie ooit zullen afstaan. De concurrentie zet elke keer wel grote en duidelijk stappen richting VW’s hatchback maar dan is de tijd rijp voor een opfrisbeurt. Zo kregen we eind 2016 jaar een deugddoende facelift voor de alreeds 7e Volkswagen Golf sinds ’74. De vele afgeleide uitvoeringen zoals de zuiver elektrische e-Golf, iconische GTI sportvariant, avontuurlijke Alltrack versies én straffe Golf R uitvoering(en) volgden snel.

Omtrent de visuele verschillen tussen de pre-facelift (mk1) en facelift (mk2) van de zevende generatie Golf kunnen we kort zijn. Zelfs naar Duitse normen zijn ze behoorlijk beperkt, vergeet dus maar dat de buurman/buurvrouw zal opmerken dat je een nieuwe auto hebt gekocht. Wie écht goed kijkt / vergelijkt zal nieuwe LED lichtblokken, een meer geaccentueerde grille en andere bumpers ontdekken. In de catalogus verwelkomen we enkele frisse koetswerkkleuren (Black Rubin, Kurkuma Yellow Dark Iron Blue, Pfauen Green, Atlantic Blue of Cranberry Red), onze testwagen was voorzien van een van de sobere grijstinten (Indium Grey Metallic) en 17″ lichtmetalen velgen. Behoorlijk saai burgerlijk, een klein beetje kleur zou deze wagen zoveel goed doen..





Wanneer we plaatsnemen in de new Golf merken we direct opnieuw waarom Volkswagen in dit segment (en daarbuiten) de referentie is. De gebruikte materialen zijn van uitmuntende kwaliteit en de afwerking is foutloos. Dat het geheel binnenin ietwat emotieloos oogt proberen de Duitsers op te lossen met enkele hippe nieuwigheden. Zo krijgt deze Golf optioneel het Active Info Display mee, een kleurrijk 12.3″ digitaal dashboard dat we kennen van bij concerngenoot Audi (Virtual Cockpit) en dat bijzonder fijn werkt. Het infotainmentsysteem krijgt een nieuwe Discover Pro topversie met een 9,2″ highres touchscreen, voorzien van moderne goodies zoals Apple CarPlay, online diensten, slimme navigatie en kan je sommige functies zelfs bedienen met gebaren!

Sinds de eerste generatie Golf groeide deze populaire Volkswagen stevig in alle richtingen, toch blijft het een zowel praktisch als compact geheel. Op reis gaan kan met vijf inzittenden én 380 liter bagage in de koffer, met de achterbank plat kan je dat laadvermogen eenvoudig uitbreiden.

De Volkswagen Golf is nog steeds te verkrijgen met een resem motoren, naast de traditionele TSI en TDI’s (85 pk tot 150 pk) zijn ook enkele bijzonderheden. Denk maar aan de Golf GTE plug-in hybride, de zuiver elektrische e-Golf met een rijbereik van 300 km en de Golf TGI op aardgas (CNG). Bovenaan het gamma hebben we een GTI (230 pk – manuele versnellingsbak) en GTI Performance (245 pk – DSG), de opper Golf blijft de R die mag uitpakken met vierwielaandrijving, 310 pk en een behoorlijk blitse uitstraling.

Standaard krijgt de Volkswagen Golf voorwielaandrijving en een manueel versnellingsbak, wie wil kan op diverse versies een DSG automaat krijgen met 7 verzetten en/of 4Motion vierwielaandrijving. De gloednieuwe 1.5-liter TSI Evo viercilinder met 150 pk (110 g/km CO2) vervangt de oude 1.4-liter TSI en is voorzien van Active Cylinder Management (cilinderuitschakeling), variabele turbinegeometrie en een Miller verbrandingsproces. Allemaal voor een beperkt(er) verbruik! De 130 pk sterke BlueMotion uitvoering krijgt daarbovenop nog een zeilfunctie mee waardoor de motor wordt uitgeschakeld wanneer dat kan, opnieuw allemaal om zo zuinig mogelijk voor de dag te komen.

Onze testwagen was voorzien van de 1.0-liter TSI BlueMotion driecilinder met 110 pk en 200 Nm, een aangename benzinemotor die de 1.2 TSI vervangt en we ook al konden appreciëren in de grotere Skoda Octavia. De CO2 uitstoot bedraagt slechts 107 g/km en zelfs met een heleboel vlotte snelwegkilometers bleven we na 700 kilometer onder de 6 liter grens zitten qua verbruik. Desondanks de alertheid van de automatische DSG transmissie laat je haantjesgedrag aan het stoplicht beter over aan de Golf’s met een GTI badge. Met een 0-100 km/u chrono van 9,9 seconden en een topsnelheid van 195 km/u zal ginds geen indruk kunnen maken. Wel handig is het royale rijbereik van meer dan 750 kilometer dankzij de zuinige borst en de (grote) brandstoftank van 50 liter.

Naast zuinigheid en vlotheid wanneer nodig ambieert de Volkswagen Golf 1.0 TSI DSG een bijzonder stille werking en zeer comfortabel weggedrag. Het stuurgevoel is correct maar toont nooit enige sportieve drang om zich te bewijzen, daarvoor moet je richting de nieuwe 1.5 TSI (met Driver Profile Selection en Dynamic Chassis Control) of het betere GTI, GTD, GTE of R geweld.

Qua veiligheidssystemen zet de vernieuwde Golf eveneens de toon met enkele nieuwigheden. Zo is hij standaard voorzien van actieve en passieve hulpmiddelen zoals Front Assist, City Emergency Braking met nieuwe voetgangers-herkenning en Emergency Assist. De handige Trailer Assist is optioneel te verkrijgen. De nieuwe Traffic Jam Assist werkt samen met de (overijverige) Lane Assist en Adaptive Cruise Control en maakt filerijden (tot 60 km/u) op die manier wat dragelijker. Ook kop-staartbotsingen worden hiermee zoveel mogelijk vermeden.

De vernieuwde Golf staat bij de dichtstbijzijnde Volkswagen verdeler te wachten op jou met een vanafprijs van €19.940, daarmee blijven de prijzen zo goed als gelijk niettemin de royalere (veiligheid)uitrusting. Je moet wel nog kiezen of je een driedeurs of vijfdeurs Golf wil in een Trendline, Comfortline of Highline uitvoering. Dan wacht er nog een optielijst die naar goede Duitse gewoonte het prijskaartje wel wat kan aandikken. De 1.0 TSI BlueMotion DSG heb je op die manier al vanaf €24.520 terwijl onze testwagen net iets meer dan €31.000 waard was.

De Volkswagen Golf speelt een prominente rol in het C-segment waar we nog een resem andere kanshebbers tegenkomen. Denk aan de Ford Focus, Renault Mégane, Opel Astra, Fiat Tipo en de Volvo V40, in de laatste jaren waren het toch vooral de Aziatische autoconstructeurs – Hyundai i30, Kia Cee’d, Mazda3, … – die bijzonder veel progressie wisten te boeken. Binnen de eigenste VAG familie is er natuurlijk ook een technisch gerelateerde Skoda Octavia, Audi A3, Seat Leon en Golf Sportsvan. Anno 2017 moeten de klassieke hatchback’s eveneens stevig inbinden voor de hippe crossovers/compact SUV’s die pronken met hun hoge zitpositie, stoere looks en praktische inborst.

Conclusie

Zonder dat je echt kan zien onderging de iconische Golf een grondige make-over waarmee Volkswagen (opnieuw) duidelijk maakt wie Das Auto is .. en nog een tijdje zal blijven. Dit dankzij de (nieuwe) zuinige motoren, leuke gadgets, een correct/comfortabel weggedrag, handige veiligheidssystemen en de op-en-top afwerkingskwaliteit die Duitsland zo typeert. Spannend of inspirerend wordt deze Golf wel nooit qua design, interieursfeer of rijgevoel al zal de gemiddelde Vlaming zijn slaap daar niet voor laten. De Volkswagen Golf is en blijft de koploper in het segment én dat zie je logischerwijs terug in het prijskaartje.

Overzicht:

+ Das Auto

+ Comfortabel weggedrag

+ Aangename combinatie 1.0 TSI + DSG

+ Zuinig ( > 6 liter) + groot rijbereik (> 750 km)

+ Veilig

+ Afwerkingsgraad

+ Gadgets (infotainmentsysteem, slimme LED verlichting, Active Info Display dashboard, …)

– Prijs/optiebeleid

– Beperkte visuele verschillen met voorganger

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem