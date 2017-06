Rijtest: Mercedes E-Klasse Break 2016 [E220d Break]

Naast elegant, veilig en hoogtechnologisch is de nieuwe Mercedes E-Klasse Break ook nog eens bijzonder praktisch!

Mercedes gooit hoge ogen met de nieuwe E-Klasse. De strakke berline werd op vlak van technologie, veiligheid en motorisaties voorzien van het allerbeste dat Duitsland te bieden heeft. Een ietwat onlogische gang van zaken want normaliter geniet de S-Klasse de status van vooraanstaand vlaggenschip. Das Haus wil zijn huidige positie als #1 binnen de Duitse premiumconstructeurs graag vasthouden en zet daarvoor op diverse paarden in, tot groot jolijt van de E-Klasse eigenaars. Die hebben vandaag de dag keuze uit vijf verschillende koetswerkvormen, zijnde de E-Klasse Berline, E-Klasse Break, E-Klasse All Terrain, E-Klasse Coupé en E-Klasse Cabrio. De praktische Break neemt daarvan meer dan de helft van de verkoop voor zijn rekening, daarmee ligt de foutenmarge in dit competitieve segment bijzonder laag.

Vanaf de onthulling van de nieuwe generatie E-Klasse Berline kon het kleinste kind al een breakvariant inbeelden, écht verrassend kan je het lijnenspel van de E Break dus niet noemen. We nemen hier overduidelijk afscheid van de meer hoekige vormgeving van zijn voorganger en verwelkomen zachtere lijnen en een elegantere achterzijde. Het moderne doch gracieuze design plakt eveneens goed op de E-Klasse Break, zeker in combinatie met de blitse AMG Line uitvoering, een lichtgrijze – Seleniet – koetswerkkleur en 20″ multispaaks velgen. Liever een knalrood exemplaar mét een fysieke ster op de motorkap? Dat kan evenzeer dankzij de vele personalisatiemogelijkheden.





Binnenin toont de E-Klasse Break zijn échte troef, een ruim(er) en praktische(re) geheel. Met het grote panoramisch glazen schuifdak – en bijhorende lichtinval – wordt dat ruimtegevoel extra benadrukt. Zo is er hier 640 liter bagageruimte beschikbaar in de koffer in combinatie met vijf volwaardige zitplaatsen, wie die opoffert kan tot 1.820 liter meesleuren! Een recordwaarde in het segment maar in vergelijking met zijn voorganger is dat wel net iets minder, de zachtere vormgeving vraagt nu eenmaal een offer. Moduleerbaarheid ten top met twee optionele (nood)zitjes achterin, een automatisch openende kofferklep met de befaamde voetbeweging of een instelbare achterbankleuning! Je kan zelfs een volwaardig Europallet kwijt in deze E-Klasse Break. Al stijgt de kans dan wel dat je het perfect afgewerkte interieur zal beschadigden. Opteer dus maar voor die aanhangwagen en uitklapbare trekhaak.

Voorin zit je prinsheerlijk in de strakke fauteuils maar het zijn de (twee) reusachtige beeldschermen die de aandacht opeisen. Het digitale dashboard is volledig aanpasbaar qua informatie, kleuren en layout terwijl het grote infotainmentsysteem moderne features zoals internettoegang, slimme navigatie, Apple CarPlay, Android Auto en een 360° camera herbergt. Ideaal voor de koude wintermaanden is het verwarmd stuurwiel, het grote head-up display is dan weer doorheen het volledige jaar een bijzonder handig gadget! De digitale functietoetsen op het stuurwiel zijn ook een van de intelligente nieuwigheden, na verloop van tijd swipe je er zo mee los.

Net zoals de Berline is de Mercedes E-Klasse Break (codenaam S212) te verkrijgen met de gloednieuwe 2.1-liter turbodiesel, dit zowel als E200d Break (150 pk / 360 Nm) als E220d (4Matic) Break (194 pk / 400 Nm). Binnenkort zal de nieuwe zes-in-lijn diesel uit de S-Klasse facelift hier ook z’n introductie maken als E350d 4Matic (286 pk / 600 Nm). Aan benzinekant heb je de keuze uit een E200 (184 pk / 300 Nm), E250 (211 pk / 350 Nm) of E400 4Matic (333 pk / 480 Nm). Daarboven komt de Mercedes-AMG E43 Break én maar liefst twee versies van de E63 AMG Break!

Net zoals het overgrote deel van de E-Klasse Break’s in België was onze achterwielaangedreven testwagen een 194 pk sterke E220d turbodiesel. Deze vervult zijn taak met finesse, zeker in combinatie met de 9-traps (!!) automaat, maar laat zich nog steeds horen onder belasting en/of koudstart. Met een praktijkverbruik over 950 km van net geen 7 liter en 109 g/km CO2 mogen we deze E220d best als zuinig beschouwen, dankzij een brandstoftank van 66 liter haal je gemakkelijk een rijbereik van meer dan 1.000 km. De klassieke stoplichtsprint doet deze praktische Duitser in 7,7 seconden en wanneer er 235 km/u op het digitale dashboard verschijnt heb je de topsnelheid bereikt.

Met dergelijk cijfermateriaal heb je niets te klagen, ook al focust de Mercedes E220d Break zich voornamelijk op het verplaatsen in alle rust en comfort van enkele inzittenden en een hoop bagage. Om het extra gewicht op de achteras te counteren krijg je steevast intelligente luchtvering mee, het overtreffende Air Body Control systeem kan je optioneel verkrijgen. Met het Dynamic Select systeem laat je de E-Klasse Break wat scherper of zuiniger rijden. Het best rijdt de E220d Break hoe dan ook in Comfort.

Alle gadgets van de E-Klasse Berline staan hier uiteraard ook te pronken in de optielijst met als pronkstuk de Intelligent Drive (ex-Drive Pilot) software. Hiermee is de E-Klasse in staat om autonoom te rijden (op de autosnelweg), van rijvak te wisselen, zelfstandig te parkeren (al dan niet via een smartphone app), je concentratie te analyseren en in geval van een nakende aanrijding/botsing te remmen. Ook de Multibeam LED lichtblokken valt hieronder met hun 84 afzonderlijk aanstuurbare led’s die steeds de perfecte verlichting creëren op het juiste moment.

Met een vanafprijs van €49.489 (E200d Break) is de Mercedes E-Klasse Break ongeveer 2.400 euro duurder dan de E-Klasse Berline. Voorzie daarnaast wel nog wat budget voor de noodzakelijke personalisatie, opties en enkele gadgets. Zoals steeds loopt het prijskaartje behoorlijk op, zo was onze testwagen goed voor net geen €80.000 waarvan minstens €24.000 aan opties.

De grootste concurrenten van de E Break vinden we in Duitsland bij de Audi A6 Avant (vanaf €41.670) en de BMW 5-Reeks Touring (vanaf €51.250). Daarnaast werkt Jaguar aan een nieuwe versie van de XF Sportbrake en heeft Volvo met de V90 Break (vanaf €41.700) sinds kort een waardig – en goedkoper – alternatief in het gamma. Al spelen we hier in het topniveau en primeert het (ijzersterke) merkimago op het prijskaartje. En daardoor vallen er potentiële kanshebbers als de Volkswagen Passat Variant, Skoda Superb Combi of Mazda 6 Wagon af.

Conclusie

De nieuwe E-Klasse Break gaat (logischerwijs) gewoon verder op het prestigieuze elan van de Mercedes E-Klasse Berline. Een strakke vormgeving, feilloze afwerkingsgraad, een hypermodern interieur, een breed gamma aan zuinige motoren, comfortabel rijgedrag met hoofdletter C en daarbovenop nog eens een riant laadvolume, deze E-Klasse Break heeft gewoonweg allemaal in zich. Om van al die praktische pracht en praal te mogen genieten moet je wel langs de behoorlijke prijzige optielijst, een investering die op termijn ongetwijfeld zal lonen op vlak van veiligheid en comfort.

Overzicht:

+ Premium looks (interieur/exterieur)

+ Moderne krachtbron (zuinig, soepel, efficiënt)

+ Ruim interieur

+ Praktisch

+ Hightech rijhulpsystemen en connectiviteit

+ Veilig

– Prijs/optiebeleid

– Minder laadvolume dan voorganger

– Dieselsoundtrack onder belasting

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem