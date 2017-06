Officieel: BMW M League (2017)

Na de Club7 stelt BMW Belux nu de BMW M League voor, gericht op alle BMW M eigenaars in België en Luxemburg!

BMW profileert de letter M als meest krachtige letter ter wereld en wie al eens kon proeven van een M2, M3, M4, M5, M6, X5 M of X6M kan die gedachtegang ongetwijfeld volgen. Met de BMW M League wil onze nationale importeur van het blauw/witte premiummerk uit München gelijkgezinden samenbrengen en interessante evenementen aanbieden. Denk aan de 24u van Spa-Francorchamps of het bijwonen van DTM races in Duitsland, het M League aanbod zal ook culturele en muzikale evenementen omvatten. Een soortgelijk familieverbond had BMW Belux reeds met de Club7 voor eigenaars van de BMW 7-Reeks, 6-Reeks of i8.

In België groeide de M familie het laatste jaar (2016) met 553 verkochte exeMplaren (inclusief de M Performance modellen), een vijfvoudige progressie ten opzichte van 2010. Met de nakende onthulling van een nieuwe generatie BMW M5 maken we ons klaar voor een druk M jaar, zeker nu er ook een M8 Coupé aangekondigd is.

BMW België verwende haar klanten laatstleden nog met een gelimiteerde reeks van de M3 en M4 Avus / Telesto.

Lees hier onze rijtest met de BMW M2 Coupé!

Lees hier onze rijtest met de BMW M3 Berline!

Lees hier onze rijtest met de BMW M4 Coupé Competition Package!

Lees hier onze rijtest met de BMW M4 Cabrio!

Lees hier onze rijtest met de BMW M6 Coupé!

Lees hier onze rijtest met de BMW M6 Gran Coupé!

Lees hier onze rijtest met de BMW X5 M50d!

Lees hier onze rijtest met de BMW X6 M!