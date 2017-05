Geely koopt Lotus

Het Chinese Geely koopt (bijna) een meerderheidsaandeel van Proton en kroont zich daarmee eveneens tot eigenaar van de Britse sportwagenbouwer Lotus.

Geely, dat we kennen als eigenaar van Volvo, maakt zich sterk dat de aankoop van 49% van de Proton aandelen tegen juli rond moet zijn. Intussen zoeken ze nog haastig naar 1,1% van de overige aandelen om de touwtjes volledig in handen te krijgen bij Proton. Behalve dit (onbekend) Maleisisch automerk krijgt Geely ook Lotus in handen én dat is wel groot nieuws.

Als Geely dezelfde strategie volgt als bij hun overname van Volvo dan mogen we uitkijken naar een glamoureuze toekomst voor de lichtgewicht sportwagens uit Hethel (Norwich, UK).