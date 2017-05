Preview: Jaguar XE SV Project 8 (2017)

Met de XE SV Project 8 maakt Jaguar werk van de ‘krachtigste wagen’ in het huidige aanbod..

Na de geruchten komen de prestigieuze Britten nu zelf naar buiten met een officiële aankondiging en wat details over een supersnelle XE variant. Eind juni is er opnieuw het Goodwood Festival of Speed (30/06) en daar zal Jaguar de wagen presenteren, slechts 300 exemplaren staan er van de XE SV Project 8 op de planning.

Net zoals bij de F-Type Project 7 is het SVO team verantwoordelijk voor de bouw van deze krachtige XE uitvoering, ook qua personalisatie is er daardoor heel wat mogelijk. Behalve een agressieve uitstraling met scherpe bumpers, blitse velgen, hoodscoop en een spoiler achterop zou er onder de motorkap een 5.0-liter V8 liggen.

Gezien het statement van Jaguar dat de XE SV Project 8 dé krachtigste wagen ooit is moet het vermogen boven de 575 pk liggen van de F-Type SVR. Nul naar honderd moet sowieso doenbaar zijn in (minder dan?) 3,5 seconden en de topsnelheid zal ook wel boven de 300 km/u liggen.

Terwijl we allemaal wachten op alle details en duidelijke foto’s reppen geïnteresseerden zich best snel naar de lokale Jaguar concessiehouder.