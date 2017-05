Officieel: BMW Concept 8 Series (2017)

Een strak lijnenspel, rijdynamiek en moderne luxe, dat zijn de kernwoorden van de aankomende BMW 8-Reeks Coupé die we nu voor het eerst zien in conceptvorm.

Op het zonnige Concorso d’elegance Villa d’Este in Italië presenteert BMW de Concept 8 Series, een designpreview voor een nakende 8-Reeks Coupé die zich bovenaan het blauw/witte gamma nestelt. Momenteel hebben we ginds een X5 SUV en 7-Reeks limousine, binnen enkele jaren moet daar dus een X7 en 8-Reeks Coupé boven zitten.

Het designteam van BMW mocht zich ten volle uitleven met de blitse sportcoupé, er werd zelfs een gloednieuwe Barcelona Liquid Grey lakkleur ontwikkeld samen met grote 21″ velgen. Laserlichten zagen we reeds op de i8 en 7-Reeks, ook deze 8-Reeks Concept krijgen deze vooruitziende technologie mee. Net zoals andere hightech gadgets en innovatieve rijhulpsystemen die de naam vlaggenschip waardig zullen zijn!

Behalve het strakke lijnenspel en lovende woorden laat BMW tussen–pot-en-pint weten dat ze écht van plan zijn om de Concept 8 Series in productie te nemen. Wanneer de luxueuze 8-Reeks Coupé in de lokale BMW showroom zal staan is nog niet geweten, normaliter zal dat tegen eind 2018 werkelijkheid zijn.