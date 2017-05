De eerste LC500’s voor de Europese markt zijn klaar!

Na een lovenswaardig LFA avontuur presenteerde Lexus vorig jaar de LC500 sportcoupé, voorzien van de 5.0-liter V8 uit de GS-F en RC-F met ongeveer 500 pk. Intussen zag ook de LC500h – mét hybride-aandrijflijn – eveneens het levenslicht en naar alle verwachtingen zal deze ook het mooie weer (qua verkoopcijfers) gaan maken in Europa.

In Japan zijn er reeds een halfvol exemplaren afgeleverd maar de Europese modellen rollen pas sinds kort van de band in Motomachi (nabij Tokyo). In die Lexus fabriek bouwen de beste ingenieurs de LC met maximale nauwkeurigheid en kwaliteit, hier werd vroeger ook de LFA in elkaar gestoken.

Lexus’ nieuwe topcoupé staat vanaf augustus in de Europese showrooms met een vanafprijs > 100.000 euro.