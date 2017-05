Google werkt aan Android variant voor Volvo en Audi

Internetgigant Google bouwt samen met Volvo en Audi aan een hypermodern infotainmentsysteem op basis van het Android besturingssysteem.

Moderne wagens kunnen vandaag de dag perfect communiceren met je Android smartphone via Android Auto maar nu willen enkele vooraanstaande autoconstructeurs nog verder gaan. Zo hebben zowel Volvo als Audi een samenwerkingsakkoord gesloten met Google met als ultieme doelstelling om een hypermodern infotainmentsyteem te bouwen. Connectiviteit, navigatie, streaming, multimedia zijn hierin de meest directe voorbeelden maar het kan veel verder gaan aldus Google.

De internet-grootmacht zal hiervoor met een nieuw en op maat gemaakt platform komen op basis van de bestaande Android architectuur, in de toekomst (auto)apps downloaden of handige informatie opzoeken (parkeerplaatsen, laadpalen, restaurantreviews, …) moet dus mogelijk zijn. De autobouwers profiteren hier van de ijzersterke positie inzake kennis, informatie, technologie en knowhow, Google is dan weer blij met een extra toepassingsgebied voor hun flexibel besturingssysteem.

Volvo maakt zich sterk dat we over twee jaar reeds deze nieuwe – en veelbelovende – technologie kunnen aanschouwen in hun (top)modellen, de Duitsers van Audi zijn iets terughoudender en presenteren de Google techniek eerst in de Audi Q8 Sport Concept!