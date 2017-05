Officieel: Fiat 500 Mirror (2017)

De populaire Fiat 500 viert dit jaar zijn zestigste verjaardag, voor de hippe jeugd is er een 500 Mirror special edition die nog technologischer en meer geconnecteerd voor de dag komt.

De Fiat 500 Mirror richt zich tot de geconnecteerde millenials die dag-in-dag-uit bezig zijn met technologie en online aanwezigheid op diverse platformen, daarom is deze Cinquecento standaard voorzien van de 7″ HD Uconnect infotainmentsysteem met touchscreen, bluetooth en USB. Voor het eerst is dit systeem compatibel met Apple CarPlay en Android Auto, hiermee krijg je rechtstreeks toegang tot je van je smartphone.

Daardoor kan je op een slimmere en vooral veiligere manier gebruik maken van diverse functies op de telefoon zoals navigeren, bellen, tekstberichten verzenden/ontvangen en muziek streamen.

Op vlak van stijl komt de Mirror met tal van nieuwe stijlaccenten: lederen stuur met geïntegreerde bedieningstoetsen, verwarmde buitenspiegels afgewerkt in chroom, unieke badge in geborsteld aluminium op de B-stijl en de speciale koetswerkkleur Azzurro. Andere beschikbare kleuren voor de 500 Mirror zijn Gelato White, Passione Red, Vesuvio Black en Carrara Grey.

De nieuwe Fiat 500 Mirror is vanaf heden beschikbaar in het dealernet als 500 hatchback (vanaf €12.490) en 500C cabriolet (vanaf €15.490) maar uitsluitend met de 69 pk sterke 1.2-liter benzinemotor. Fiat België komt daarnaast met een interessant 500 Mirror lease-aanbod voor privé-personen aan €229 per maand gedurende twee jaar en 20.000 km. Dit private lease aanbod omvat het gebruik van de auto, de belastingen, het onderhoud, reparaties, omniumverzekering, wegbijstand 24/7 en zomer/winterbanden.

