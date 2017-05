Kort Getest: Suzuki Swift (2017)

Ruimer en ronder maar tegelijk ook beter uitgerust, efficiënter én lichter. Dat is de nieuwe Suzuki Swift!

Na de populaire Vitara is de trendy Swift het populairste autootje van het heersende Suzuki-gamma. Meer dan 5 miljoen exemplaren werden er wereldwijd reeds van verkocht en met de nieuwe en vierde generatie hopen de Japanners dat succes te bestendigen. Bij zijn Belgische lancering mochten we alvast uitgebreid kennismaken met allernieuwste iteratie.

De nieuwe Suzuki Swift is en blijft een van de hoekstenen van het merk en bleef dus al bij al trouw aan de stijlkenmerken van de vorige generatie(s). Maar net zoals zijn Duitse concurrent/collega Mini is deze Swift in heel wat opzichten ietsje ronder geworden. Strakke lijnen zijn weliswaar nog te vinden, mede dankzij de achterste weggewerkte deurklinken, maar het geheel oogt in het algemeen ietsje ‘vriendelijker’ dan zijn voorganger. Kies je voor het hoogste uitrustingsniveau GLX dan mag je ook rekenen op volledige LED-verlichting rondom, inclusief fraaie dagrijverlichting die de Swift een moderne look geven – iets wat misschien minder het geval is voor de (instap)versies GA en GL.

De nieuwe Swift is echter meer dan een nieuwe look en dito gadgets. Onderhuids vinden we een nieuw platform dat dankzij slimme triangulatie, nieuwe metaallegeringen en een geoptimaliseerd ontwerp niet alleen stijver is, maar ook nog eens zijn gewicht ziet dalen van 117 kg naar 87 kg. Samen met tal van andere ingrepen is de nieuwe Swift daardoor tot zo’n 120 kg lichter dan zijn voorganger. Tevens is er meer ruimte voor de inzittenden. De Swift is weliswaar een centimeter korter dan de vorige vijfdeurs (een driedeursversie is niet langer beschikbaar), maar groeide met 40 mm in de breedte en is 15 mm lager dankzij stoelen die nu lager gemonteerd zijn. Al bij al zit je daardoor nooit om ruimte en bergruimte verlegen.

Ook binnenin is de Swift helemaal nieuw en zet het ontwerp net zoals bij het exterieur meer in op ronde vormen. Deze komen her en der terug en brengen voldoende cohesie. Vanaf het derde uitrustingsniveau GL+ krijgt de Swift een centraal gepositioneerd aanraakscherm dat net zoals de rest van de middenconsole lichtjes naar de bestuurder gedraaid is. De unit is weliswaar nog steeds afkomstig van Pioneer maar verloor zijn branding en is daardoor netter geïntegreerd. Bovendien kan de Swift uitpakken met vergaande connectiviteit, inclusief Apple CarPlay, Android Auto en MirrorLink. Ook een achteruitrijcamera behoort tot de mogelijkheden. Tussen de snelheidsmeter en toerenteller vinden we ook een display dat weliswaar enkel op de topversie GLX in kleur is. De rest van het interieur is traditioneel Japans met al bij al eenvoud en toch nog veel harde plastics. Gelukkig vinden we op alle A-oppervlakken, zeg maar diegene waarmee je het meest in aanraking komt, zachte kunststof of zelfs leder.

Het stuurtje ligt in ieder geval goed in de hand en hoewel de zitpositie voorbeeldig is kan je enkel op het hoogste uitrustingsniveau GLX het stuur in de diepte verstellen. Een ietwat vreemde beslissing, zeker voor grotere personen zoals ondergetekende. De Swift zijn kenmerkende stijle voorruit, een feature die hem voor een deel zijn titel van Japanse Mini heeft opgeleverd, is gebleven en doet mede daardoor herinneren aan diens rij-ervaring.

Voorlopig kan je kiezen uit een atmosferische 1.2-liter viercilinder benzine of de technisch meer geavanceerde 1.0 BoosterJet driecilinder turbo. De 90 pk en 120 Nm sterke 1.2 is de goedkoopste maar zorgt nog steeds voor geloofwaardige prestaties, ook al moet je daarvoor uiteraard iets meer toeren maken en soms al eens terugschakelen. Ondanks relatief lange verzetten is het heus geen straf om de de stille en efficiënte 1.2 door de toeren te jagen. Gekoppeld aan een fijne, handgeschakelde vijfbak en een snel en vrij communicatief stuur zet de Swift zelfs aan tot actief sturen. De ophanging laat daarbij een degelijke indruk, vooral wanneer het wegdek er goed bijligt. Bij plotse dwarsnaden of andere oneffenheden is dat minder het geval. Vooral de uitgaande slag is nogal hard wat minder gesofisticeerd overkomt. Benieuwd wat dat geven zal voor de aanstaande Swift Sport.

Achter het stuur van de 112 pk sterke 1.0 BoosterJet noteren we op het vlak van de ophanging gelijkaardige ondervindingen, maar de geblazen driecilinder rij je anders. Pas vanaf 3.000 tpm komt de motor echt op gang en noteert de Swift vlotte prestaties. Het opzwepend motortje is wat dat betreft de leukste maar de handgeschakelde vijfbak is iets minder fijn dan bij de 1.2. Vooral van vier naar vijf moet je lateraal gezien nogal veel afstand afleggen tussen beide verzetten. Anderzijds schakel je dankzij de turbo en het extra vermogen uiteraard minder vaak. Toch zouden we de BoosterJet ondanks zijn vele kwaliteiten niet als een must have aanzien.

Liever zelf niet schakelen? Dan biedt Suzuki zowel een automaat aan op de 1.2 als de 1.0. In het geval van de 1.2 een CVT die zoals we mochten ondervinden verrassend goed werkt en in het geval van de 1.0 een klassieke koppelomvormer met zes verzetten. Tevens hebben de Japanners ook een exclusiviteit in het segment met een vierwielaangedreven ALL-GRIP versie in combinatie met de 1.2. Een versie die bij ons ongetwijfeld bijzonder zeldzaam blijft maar afhankelijk van de markt en het klimaat net bijzonder van pas kan komen.

Last but not least beklemtoont Suzuki graag de vergaande actieve en passieve veiligheidssystemen die de nieuwe Swift kunnen sieren. Denk daarbij aan een systeem voor detectie van voorliggers en voetgangers met automatische remfunctie, adaptieve cruise control, Lane Departure Warning met Weave Alert of andere handigheden zoals automatische grootlampen. Toch zijn de meeste van deze systemen voorbehouden aan de topversie GLX. In hoeverre je ze ook nodig hebt op een stadswagen is een andere vraag. Zo hadden we zelf liever een klassieke cruise control gezien op de uitrustingsniveau GL en GL+ in plaats van een radargestuurde cruise control op het niveau GLX.

Prijzen voor de nieuwe Swift beginnen bij minimum 14.699 euro voor een 1.2 Grand Adventage (GA) en lopen verder op tot minimum 15.699 euro voor het niveau Grand Luxe (GL) en 16.699 voor Grand Luxe + (GL+). De Swift Grand Luxe Extra kost dan weer minstens 19.199 euro, maar die grote meerkost valt enerzijds te verklaren door de vele extra uitrusting en anderzijds door het standaard geïnstalleerde SHVS mild hybride systeem. Deze maakt gebruik van een extra, kleine lithium-ion batterij om de verbrandingsmotor te ondersteuren bij het aanzetten of wanneer het start/stop systeem actief is. Toch is Suzuki zo sportief om toe te geven dat het SHVS-systeem er vooral is voor markten waarbij fel afgerekend wordt op lasten die rechtstreeks in verband staan met de CO2-uitstoot. Bij ons in Vlaanderen valt de reguliere 1.2 daardoor nog niet uit de boot en is de milde hybride daardoor vrij irrelevant. De 1.0 BoosterJet tenslotte komt standaard als Grand Luxe + en is er vanaf 17.899 euro, terwijl de versie met zestrapsautomaat minstens 20.699 euro kost maar meteen wel rechts heeft op het hoogste uitrustingsniveau Grand Luxe Xtra.

Conclusie

De nieuwe Suzuki Swift heeft in tal van opzichten een flinke stap vooruit gezet tegenover zijn voorganger. Met meer technologie, meer veiligheid, prima motoren, extra ruimte en voldoende opties om elk model naar smaak aan te passen is er voor ieder wat wils. Toch is het jammer dat je voor primaire zaken zoals een in de diepte verstelbaar stuur noodgedwongen doorverwezen wordt naar het hoogste uitrustingsniveau. Gelukkig zijn ze bij Suzuki niet vies van een flinke korting en ook nu al biedt de Belgische invoerder een mooie lanceringskorting aan van maar liefst 2.500 euro bovenop eventueel andere kortingen zoals een recyclagepremie, etc.

Overzicht:

+ Verbruik

+ Motoren

+ Laag gewicht/verbruik

+ Personalisatiemogelijkheden

+ Rijplezier

+ 5 jaar garantie/assistentie

+ Gadgets/veiligheidsvoorzieningen

– Tal van opties voorbehouden voor het hoogste uitrustingsniveau

– Harde plastics

– Prijs loopt snel op

Tekst & Foto’s: Pieter Ameye