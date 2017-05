Teaser: Jaguar XF Sportbrake (2017)

Alle twijfels mogen opgeborgen worden, de nieuwe Jaguar XF Sportbrake maakt zich klaar voor zijn lancering!

Met de introductie van de F-Pace SUV was het toekomstperspectief van een nieuwe XF Sportbrake direct een pak kleiner. Wie nood had aan volume of een praktische inborst kon perfect terecht bij de F-Pace, al kon niet iedereen die gedachtegang volgen. Zeker in het zakelijke segment blijft de lokroep voor een break/stationvariant behoorlijk hard, Jaguar maakt zich nu klaar om daarop een gepast antwoord te geven.

De nieuwe Jaguar XF Sportbrake gaat uiteraard verder op de vernieuwingen van de XF sportberline, zijnde zuinige doch krachtige motoren, een lichtgewicht architectuur en een modern interieur met de nodige gadgets. Denk aan hightech rijhulpsystemen, connectiviteit, …

Als fiere sponsor heeft reeds een voorsmaakje gegeven van de aankomende XF Sportbrake op de heilige Centre Court grond van Wimbledon, de volledige onthulling staat gepland voor deze zomer.

Lees hier onze rijtest met de Jaguar XF Sportbrake 2.2 Diesel!