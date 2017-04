Officieel: BMW M550d (Touring) xDrive [400 pk / 760 Nm]

Voor de vlotte papa’s en mama’s is er nu een M550d xDrive M Performance uitvoering van de nieuwe BMW 5-Reeks voorhanden met maar liefst 400 pk, 760 Nm én vier turbo’s!

Terwijl we in blijde verwachting zijn van de langverwachte M5 komt BMW nu naar buiten met een toevoeging aan het reguliere 5-Reeks gamma. Zowel de strakke Berline als praktische Touring kan je vanaf heden bestellen als M550d xDrive M Performance als topversie aan de dieselzijde. Hij haalt zijn mosterd bij de 750d xDrive en geniet van de krachtigste zescilinder dieselmotor in de autowereld.

Dat is tot nader order de 3.0-liter TwinPower Turbo zes-in-lijn zelfontbrander met maar liefst vier turbo’s die perfect samenwerking om een vlotte krachtontplooiing te verkrijgen, iets wat met 400 pk en 760 Nm zeker moet lukken. Steeds gekoppeld aan de 8-traps sportautomaat mét schakellepels en efficiënte xDrive vierwielaandrijving. In 4,4 tellen zit je aan 100 km/u en vanaf dan gaat het als een sneltrein richting de topsnelheid van 250 km/u. Dit allemaal bij een normverbruik van 5,4 liter diesel per 100 km en 142 g/km CO2!

De BMW M550d xDrive krijgt geen échte visuele verschillen met de andere Funfer op de type-aanduiding en wat Cerium Grey accenten na. Wel geniet hij van een sportieve omlijsting met ondermeer 19″ lichtmetalen velgen, aerodynamische features, de sportophanging, M Performance uitlaatmonden en de Active Steering.

We wachten nog even op de exacte Belgische vanafprijzen, vermoedelijk liggen deze in de buurt van 75.000 euro. Je interesse – en handtekening – kenbaar maken voor de M550d xDrive kan ongetwijfeld nu al bij je favoriete BMW concessiehouder.