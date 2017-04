Rijtest: Ford Fiesta ST200 (2016)

De Ford Fiesta ST200 wuift de inmiddels vorige generatie met luide trompetter richting eeuwige jachtvelden.

Op het Autosalon van Genève toonde Ford de inmiddels zevende generatie Fiesta, dé fun-referentie onder de kleine stadswagens. En die werd meteen vergezeld door zijn nóg sportievere ST-broertje. Met een driecilinder deze keer, doch 200 pk sterk! Hetzelfde vermogen puurt de laatste zwanenzang van de zesde generatie nog uit een viercilinder: de Fiesta ST200 is de perfecte afsluiter van alweer een schitterend hoofdstuk uit een verhaal dat Ford al in 1976 aanving. Een geoptimaliseerd chassis, een scheut extra vermogen en een kortere eindoverbrengingsverhouding trachten van het punt op de i een trema te maken.







Hoewel de ‘standaard’ Fiesta ST vermogensgewijs niets tekort kwam, werd de 1.6-liter EcoBoost voor het uitblazen van de 40 kaarsjes op de taart wat extra gekruid. De viercilinder levert nu 200 pk en een koppel van 290 Nm. In principe komt daar zelfs – al is het maar voor maximum 20 seconden – in overboost nog 15 pk en 30 Nm extra bovenop. Niet dat je in realiteit ook maar iets merkt van deze toename, dit blijft een theoretisch nummertje! Je moet aardig wat kunnen rijden en op zijn minst hoogsensitief zijn om de twee tienden te voelen die van de 0-100 km/u chrono, nu in 6,7 seconden, werden afgeroomd. Ook de topsnelheid werd marginaal hoger en bedraagt nu 230 km/u.

Belangrijker bij de ST200 is de kortere eindoverbrengingsverhouding (4,06 vs 3,82 voor de kenners), waardoor hernemingen nog vlotter aanvoelen. En je nog iets frequenter met het pookje mag spelen. De ST200 transformeert je pendelrit naar het werk tot een spannende time trial, waarbij je bij elk roeren van het gaspedaal getrakteerd wordt op een lekker gebrom en een trap in je rug. De EcoBoost levert immers aardig wat koppel en reageert zeer gretig op elke input. ‘Rustig’ is werkelijk nergens terug te vinden in het woordenboek van dit kleine scheurijzer. De ST200 is, in principe net als de ‘standaard’ ST, een wagentje dat ADHD-wijs staat te trappelen en zijn enthousiasme in geen enkel hoekje weet te verstoppen. De ST200 wil voortdurend lol trappen en laat je geen seconde verveeld achter. Misschien heeft het af en toe wat weg van hooliganisme, maar dat zijn de minste van je zorgen.

Tot het regent, want dan komt de keerzijde van een voorwielaangedreven hot hatch genadeloos naar boven. De voortrein zoekt hopeloos naar grip, het elektronische eTVC (Enhanced Torque Vectoring Control) ten spijt. Op een droog wegdek werkt het wel, maar je kan het niet vergelijken met de dodelijke efficiëntie van een mechanisch sper waarmee sommige van de (althans duurdere) concurrenten gezegend zijn. Maar of hij het echt nodig heeft? De Fiesta ST200 scoort qua rijplezier net als de reguliere ST een 11 op 10. Het chassis is meesterlijk en de voortrein reageert voorbeeldig. De ophanging werd nog iets aangescherpt met een geoptimaliseerde stuurinrichting, maar de verschillen zijn marginaal. Comfortabel kan je deze vierwieler niet noemen, maar het baangevoel stimuleert de klok rond productie van adrenaline. Heerlijk blijft het dat je met deze ST voluit kan gaan zonder het roze papiertje extreem in gevaar te brengen. En terug tot stilstand komen is met de schijfremmen die maar net binnen de velgen passen ook geen probleem.

De 17-inchers met zwarte spaken vallen wel op, zeker in combinatie met de rode remklauwen en het Storm Grey koetswerkkleur. Keuzevrijheid is er niet, want dit is de enige combinatie waarin de ST200 verkrijgbaar is. Een groot radiatorrooster met honingraatstructuur, een dynamische voorspoiler, zijschorten, een diffuser achteraan en een dakspoiler vervolledigen de ST-behandeling. Binnenin krijg je heerlijk zittende Recaro-zetels, al geldt dat niet voor de gemiddelde Amerikaan. De ST200 is een atleet en verwacht dat duidelijk ook van zijn chauffeur. ST-badges vind je over het volledige interieur, maar de goedkoopst ogende is toch wel deze centraal onderaan de middenconsole. De meerprijs die je betaalt verdient toch iets meer dan dat plastic inlegplaatje. En die meerprijs is stevig, want Ford vraagt/vroeg voor deze ST200 maar liefst 28.685 euro. Inflatie even buiten beschouwing gelaten, is dat maar liefst 6.635 euro surplus. Of 1,35 reguliere ST. De uitrusting is iets rijker, maar of hij die meerprijs over de jaren heen werkelijk zal vasthouden…

Conclusie

De Fiesta ST200 is er eentje voor de verzamelaars. Al is hij iets krachtiger en werd de ophanging marginaal aangepast, de meerprijs is té hoog om rationeel gezien deze boven de reguliere ST te verkiezen. Een beter afscheidsmodel konden we ons niet inbeelden, maar de Fiesta ST was al gewoon zo perfect. Een vermogen waarmee je voluit kan gaan, een chassis dat in de automobiele hemel werd geschapen en een betaalbare prijs. We zijn vooral benieuwd of de nieuwe Ford Fiesta ST zijn voorganger kan bijbenen.

Overzicht:

+ Wegligging en baangevoel

+ Pittige prestaties

+ Fun fun fun

– Torenhoge meerprijs vs ‘reguliere’ ST

– Krappe Recaro’s

Tekst & Foto’s: Tim De Baets