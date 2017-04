Spyshots: BMW 1-Reeks (2019)

Het is nog niet voor direct maar de derde generatie BMW 1-Reeks komt in 2019 naar buiten én krijgt voorwielaandrijving mee..

Tot voor kort was het combineren van BMW en voorwielaandrijving nog zoals luidop vloeken in de kerk, sinds de introductie van de 2-Reeks Active Tourer en consorten verschieten we van niets meer. Hetzelfde UKL platform zal nu ook gebruikt worden voor de aankomende 1-Reeks (codenaam G40), al is die grondige make-over pas voor 2019 voorzien.

Groter, ruimer, lichter, moderner en zuiniger, dat is wat de nieuwe BMW 1-Reeks zo in een notendop moet worden. Het motorengamma gaat vermoedelijk van een 115 pk sterke driecilinder (116i) tot bijna 400 pk in de M140i zescilinder, voorzien van xDrive vierwielaandrijving en een efficiënte automaat. Een mild hybride en plug-in hybride versie van de nieuwe 1-Reeks mag ook niet meer ontbreken, de driedeurs 1-Reeks Sportshatch zou dan weinig tot geen toekomstperspectief hebben..

