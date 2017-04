Officieel: Mercedes-AMG GT Concept (2017)

Het huwelijk van Mercedes en AMG bestaat nu 50 jaar en dat vieren ze met een verbluffende vierdeurs sportwagen: de Mercedes-AMG GT Concept.

De geruchten doen al langer de ronde en vorige maand kregen we eindelijk een eerste glimp te zien van wat ooit een productierijpe 4-deurs AMG GT-variant zou worden. De Mercedes-AMG GT Concept valt met zijn gespierde postuur en gladde koetswerk duidelijk binnen de designfilosofie van het huidige AMG GT-gamma maar krijgt ook een aantal nieuwigheden mee. Zo wordt de AMG GT Concept voorzien van aerodynamische mirror cams in plaats van zijspiegels en bestaan de dagrijverlichting en achterlichten uit Nano Active Fiber Technology, een driedimensionaal lichtsnoer dat uit meerdere lagen bestaat. De opvallende velgen met bronskleurige accenten rondom de grote keramische remmen maken het plaatje volledig af.

Na het markante design met vier volwaardige deuren moet de belangrijkste onthulling echter nog komen: deze praktische AMG GT wordt een prestatiegerichte hybride! Daarvoor combineert de wagen de bestaande 4.0-liter V8 benzinemotor met een krachtige elektromotor om een gezamenlijk vermogen van 600 kW (816 pk) te produceren. Dat alles is goed voor een supercarwaardige 0-naar-100 in minder dan 3 seconden. Het blijft ook niet bij kortstondig spierballengerol voor deze AMG GT Concept. De ingenieurs uit Affalterbach geven namelijk mee dat de wagen een batterijpakket heeft dat krachtiger én lichter is dan conventionele hybride-accu’s. Verder regenereert de motor elektrische stroom bij het remmen, zodat de batterijen zo veel mogelijk bijgevuld worden.

Deze Mercedes-AMG GT Concept heeft dus niet alleen genoeg kracht om een Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid de stuipen op het lijf te jagen, maar ook genoeg inzetbaarheid. De premium Duitsers uit Stuttgart doen er alles aan om snel met een productiemodel te komen, vermoedelijk is dat iets voor 2018/2019.

Lees hier onze rijtest met de Mercedes-AMG GT!