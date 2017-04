Teaser: Hyundai Kona crossover (2017)

Met de nieuwe Kona breidt de Hyundai de SUV-familie uit met een crossover!

De komst van een compacte SUV / crossover bij Hyundai was al enkele maanden geweten maar details bleven uit, nu komen de succesvolle Koreanen naar buiten met de Kona naamgeving. De naam gaat voort op de benoemingsstrategie (afstappen van de ix benaming) van Hyundai en is afgeleid van het Kona district op het eiland Hawaii. Het energieke imago en de unieke levensstijl van het eiland passen perfect bij het dynamische karakter van de nieuwe SUV aldus het enthousiaste persbericht.

Deze B-segment crossover – lees: genre Juke, Captur en CX-3 – komt het SUV gamma van Hyundai versterken dat vandaag de dag bestaat uit de Tucson, (Grand) Santa Fe en in mindere mate de i20 Active. Sinds 2001 verkochten ze maar liefst 1,4 miljoen SUV modellen waardoor het logisch is dat Hyundai het gamma aanvult aan de onderkant.

De Hyundai Kona komt “binnenkort”, we gaan er vanuit dat een presentatie op het Autosalon van Frankfurt in september de grootste kanshebber is. De Kona krijgt naast échte SUV genen ook een vooruitstrevend design en premium kenmerken mee, we zijn benieuwd!