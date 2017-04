Video: Harry Metcalfe test de Bentley Bentayga W12

De sympathieke Harry trok met de Bentley Bentayga SUV naar het Autosalon van Genève, inclusief retour via de Alpen.

De Bentley Bentayga is intussen al bijna een jaar onder ons en kan een bepaald segment verleiden met zijn luxueus én praktisch innerlijk terwijl hij ook niet moet onderdoen op vlak van vermogen of offroadkwaliteiten. Vanaf 215.000 euro ben je van harte welkom bij Bentley Brussels om je bestelbon te tekenen, voor alle leuke/handige gadgets en verregaande personalisatie voorzie je best wel nog wat budget.

Harry Metcalfe, de oprichter van EVO en petrolhead van het 1e uur, trok met de W12 versie van Bentley’s eerste SUV enkele dagen naar Zwitserland voor het Autosalon van Genève. Omdat de autosnelweg ook maar saai is verkoos de Brit de Alpen in de terugrit, een ideale trip om de Bentayga eens goed aan de tand te voelen!

