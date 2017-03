Spyshots: BMW i3 facelift (2018)

In 2018 krijgen we niet enkel een BMW i8 Spyder, ook de i3 krijgt een facelift!

De BMW i3 was bij zijn lancering in 2013 het allereerste blauw/witte product uit München met een zuiver elektrische aandrijflijn, voor wie het rijbereik van 200 km net niet voldeed was er ook nog een i3 REX plug-in hybride. Intussen kreeg de i3 alreeds een upgrade van de batterij waarmee het rijbereik groeit tot meer dan 300 km in de praktijk, binnenkort verwachten we hier ook een grondige make-over.

Aan de camouflagetape te zien van onderstaande prototypes zullen de wijzigingen aan de buitenzijde zich voornamelijk onderaan bevinden, aan de unieke – exotische! – styling van de i3 hoefde de designers natuurlijk niet raken. Binnenin verwachten we nieuwe gadgets (zoals het tegelsysteem in het verbeterde infotainmentsysteem), moderne rijhulpsystemen en technologie om (semi) autonoom te rijden.

In de wandelgangen weerklinken de geruchten ook steeds harder en harder omtrent een sportieve/dynamische i3 S uitvoering. Geen rasecht M product zoals een M2, M3, M4 of M6 maar een straffere uitvoering van de elektrisch stadswagen. De toekomst zal uitwijzen of deze geruchten zich zullen vertalen in werkelijkheid.

Het aankomende Autosalon van Frankfurt in september is het perfecte aangewezen moment voor de onthulling van de BMW i3 facelift, tegen 2018 moet de ecologische Duitser te koop zijn.

Lees hier en hier onze rijtest met de BMW i3!

Lees hier onze rijtest met de BMW i3 (94 kWh)!