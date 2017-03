Officieel: Renault Captur facelift (2017)

De funky Captur crossover van Renault wordt strak getrokken en krijgt een Initiale Paris topversie, glazen panoramisch dak en nieuwe gadgets!

Als een van de eerste Europese crossovers in het B-segment mag Renault meer dan tevreden terugkijken naar het stevige succesverhaal van de Captur. Vorig jaar (2016) wist hij zelfs nog meer dan 215.000 klanten te overtuigen terwijl de guitige Fransman toch al sinds 2013 op de markt is. Hoog tijd dus om de Captur van een deugddoende facelift te voorzien zonder aan de positieve eigenschappen te raken.

Net als de recentste modellen van het Renault krijgt de nieuwe Captur – afhankelijk van de versie – de krachtige “Pure Vision” LED-koplampen mee. Deze zien er niet alleen goed uit maar verhogen ook de veiligheid en verblinden minder de medeweggebruikers. In de ondergrille zien we hier ook de bestaande C-vormige LED-dagrijlichten die zo typerend zijn voor de laatste generatie Renault’s. Met wat extra accenten in het chroom oogt de Captur ook wat stoerder, op vlak van personalisatie verwelkomen we drie nieuwe lakkleuren, vier packs en een nieuw dakkleur waarmee je tot 30 verschillende (kleurrijke!) configuraties kan maken.

Binnenin gaan ze verder met vijf nieuwe personaliseringspacks en een vast panoramisch zonnedak in het glas (vanaf het 3e uitrustingsniveau) wat het algemene ruimtegevoel versterkt. Met nieuwe, meer kwalitatieve materialen en een betere afwerking krijgen we een verfijnd interieur met meer gebruiksvriendelijke elementen aldus Renault. Op vlak van gadgets zien we hier een nieuw Bose audiosysteem (met zes luidsprekers + subwoofer), de R&Go, Media Nav en R-LINK infotainmentsystemen waarbij die laatste voor het eerst overweg kan met Android Auto!

De tweede generatie Renault Captur doet het ook goed op vlak van veiligheid en rijhulpsystemen, zo is er nu dodehoekwaarschuwing, achteruitrijradar en parkeerhulp (vooraan) voorhanden. Wie écht niet graag parkeert kan in het hoogste uitrustingsniveau rekenen op een Easy Park Assist systeem waarbij je enkel nog moet gas geven en remmen om je parallel, schuin of dwars te parkeren.

Behalve strakke looks, nieuwe personalisatie en handige gadgets krijgt de Captur in navolging van de Clio, Talisman en Espace een Initiale Paris topuitvoering. Deze wordt gekenmerkt door een hoogstaande afwerking met ondermeer een unieke grille, blits 17″ lichtmetaal, lederen zetels, aluminium pedalen, …

Op het vlak van motoren zeggen de Fransen niets, we gaan er dus vanuit dat het huidige gamma behouden blijft. Aan dieselzijde is dat dus een 1.5-liter dCi met 90 pk en 110 pk, qua benzine moet je het doen met een 1.2-liter TCe met 90 pk of 120 pk. Standaard rekent de Captur op een manuele zesbak en voorwielaandrijving, de beter uitgeruste versies kan je uitrusten met een EDC automaat met dubbele koppeling.

Tegen de zomer verwachten we de nieuwe Renault Captur in de showrooms, prijzen zijn er op dit moment nog niet.