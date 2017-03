Belgische prijs Opel Crossland X (2017): vanaf €17.900

De tweede telg van de stoere Opel X familie, de Crossland X, krijgt een Belgische prijskaartje mee!

Na de nieuwe Insignia Grand Sport / Sports Tourer en zuiver elektrische Ampera-e is Opel reeds klaar met een vierde model in de veelbelovende “7 in 17” planning. De Crossland X is niet alleen praktisch en ruim, maar heeft ook de coole looks van een SUV. Vanaf 17.900 euro kan hij binnenkort de jouwe zijn en dat is net iets duurder dan de Mokka X (vanaf 17.850 euro).

De Opel Crossland X betreedt de markt met vijf motoren. Alle driecilinders op benzine en viercilinders op diesel zijn ultramoderne, volledig uit aluminium vervaardigde, zuinige motoren. De instapper aan benzinekant is de 1.2-liter benzine (81 pk) met daarboven een 1.2-liter Turbo driecilinder met 110 pk / 205 Nm welke ook te verkrijgen is met een automatische zesversnellingsbak. De topversie hiervan levert 130 pk / 230 Nm en doet 0-100 km/u in 9,1 seconden en heeft een topsnelheid van meer dan 200 km/u.

Inzake diesels mag je vanaf 20.350 euro bij de Opel Crossland X kiezen uit een 1.6-liter met 99 pk / 254 Nm of 116 pk / 300 Nm. Zakelijke rijders opteren het best voor de zuinige ECOTEC versies met een lage(re) CO2 uitstoot van respectievelijk 93 g/km en 103 g/km.

Naast de hoge zitpositie, funky vormgeving en praktische inborst krijgt de Crossland X standaard het OnStar systeem mee. Hiermee kan je 24/24u rekenen op een persoonlijke assistent naast de op afstand bediening van de vergrendeling, claxon en verlichting. Het optionele IntelliLink-infotainment­systeem heeft een 8″ touchscreen met smartphone integratie voor de betere versies, diegene die draadloos opladen ondersteunen (via NFC technologie) kunnen dat eveneens doen in de Opel Crossland.