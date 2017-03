Officieel: MINI Countryman S E plug-in hybride [49 g/km CO2]

De veelzijdige MINI Countryman komt na de sportieve JCW uitvoering nu voor het eerst als plug-in hybride zonder dat hij daarvoor moet inboeten qua praktische en/of avontuurlijke kwaliteiten!

De MINI Countryman Cooper S E wordt de eerste wagen van het merk om als hybride beschikbaar te worden. Zoals verwacht heeft MINI daarvoor beroep gedaan op de expertise van moedermerk BMW dat ondertussen al een aantal van haar wagens als eDrive op de markt heeft gebracht. Zo krijgt de hybride Countryman dezelfde 1.5-liter driecilinder benzinemotor mee als die in de BMW 225xe, goed voor 136 pk. Deze efficiënte verbrandingsmotor wordt aangevuld door een compacte elektromotor (88 pk), wat een totaal vermogen van 224 pk oplevert. Mede dankzij het onmiddellijk beschikbare koppel van de elektromotor spurt deze Countryman dan ook in slechts 6,8 seconden van 0 naar 100 km/h. Zuinig is deze groene Brit eveneens, slechts 48 g/km en 2,1 liter benzine verbruikt hij per 100 km!

Om de MINI Countryman S E even avontuurlijk als zijn reguliere soortgenoten te houden wordt hij voorzien van vierwielaandrijving. Ook hier is het systeem identiek aan dat in de BMW 225xe, waarbij de benzinemotor de voorwielen aandrijft via een zestraps Steptronic-versnellingsbak, en de elektromotor via een aparte transmissie op de achterwielen werkt.

Verder blijft de hybride Countryman – met gele badges – ook even praktisch als we van de conventionele wagen gewoon zijn. Het batterijpakket is relatief compact en wordt onder de achterbank geplaatst, zodat de MINI Cooper S E Countyman ALL4 amper aan laadruimte verliest. Zo heeft deze plug-in hybride een laadvermogen van 405 liter (1.275 liter met de achterbank neer), wat in vergelijking met de 450 liter (1390 liter met de achterbank neer) van de reguliere Countryman nog best meevalt. Ook het opladen verloopt praktisch: de wagen kan zowel thuis als aan publieke laadstations in ongeveer 3 uur volledig opgeladen worden. Zuiver elektrisch geraak je met een volle lading tot 40 kilometer rijden.

Tijdens het rijden kan de bestuurder kiezen uit 3 rijmodi: AUTO eDRIVE, MAX eDRIVE en SAVE BATTERY. In de AUTO eDRIVE-modus blijft de wagen volledig elektrisch rijden tot een snelheid van 80 km/h, in MAX eDRIVE rij je zelfs volledig elektrisch tot 125 km/h, en in de BATTERY SAVE-modus wordt de elektromotor zo veel mogelijk gespaard, zodat je later niet zonder stroom valt.

De MINI Countryman S E ALL4 wordt in de showrooms beschikbaar vanaf juni 2017. De Belgische vanafprijs is momenteel nog niet gekend.