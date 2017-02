Video: Carfection test de Rolls Royce Wraith Black Badge

Geen beter moment dan in het holst van de nacht om de Rolls Royce Wraith Black Badge even aan de tand te voelen!

Bij Rolls Royce kan je zowel een Ghost als Wraith Black Badge uitvoering bestellen en met deze special edition richten ze zich voornamelijk tot een jeugdige (en succesvol) cliënteel. Kleurrijk zijn ze best ook niet al te veel want het merendeel van de details worden namelijk in het zwart uitgevoerd, zelfs de beroemde Spirit of Ecstasy moet eraan geloven.

Desondanks de Rolls Royce Ghost Black Badge een stevige vermogentoename krijgt (+40 pk / 60 Nm) krijgt de Wraith Black Badge slechts 70 Newtonmeter extra. Zijn 6.5-liter V12 levert alreeds een gezonde 632 pk wat voldoende moet zijn om door Londen te cruisen met deze ultieme vorm van luxe en succes.

Hoeveel je moet bijbetalen voor de sinistere Black Badge uitvoering is niet echt geweten, reken toch maar op een significatie toeslag op de €284.200 die je sowieso moet achterlaten bij Rolls Royce in Overijse voor die geniale Wraith!