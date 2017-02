Rijtest: Mercedes E-Klasse Berline 2016 [E220d]

Iets dat alreeds steengoed is nog kunnen verbeteren, dat is waar Mercedes in slaagde met de nieuwe generatie E-Klasse!

De E-Klasse, sinds jaar en dag (1993 om precies te zijn) één van de prestigieuze basispijlers binnen het Mercedes’ gamma. Het toonbeeld voor de hardwerkende man/vrouw die zich de vooruitstrevende luxe en hoogstaand comfort kon permitteren. In tegenstelling tot die twee andere belangrijke berlines van Das Haus, de C en S, hoefde de E-Klasse niet écht uit te pakken met een gewaagde vormgeving, het krachtige imago was voldoende. Dat hij daardoor ietwat minder modern oogde was geen probleem, de (iets oudere) kopers hechten heel wat belang aan de traditionele, ingetogen looks.

Intussen vaart Mercedes een andere koers. Het modellengamma is op alle mogelijke vlakken aangedikt, de AMG familie is groter dan ooit en een jeugdig cliënteel weet nu ook zijn weg te vinden naar het Merk met de Ster. Stuttgart gunde de nieuwste generatie E-Klasse dan ook maar de huidige, moderne vormgeving waardoor de verschillen tussen een S-Klasse en/of C-Klasse best wel klein werden. De connaisseur ziet het W213 verschil op basis van de grille, de LED dagrijverlichting, de Star Dust achterlichten, de lengte (+23,7 cm) en de vanafprijs (+15.000 euro). De personalisatiecatalogus is zodanig dik (16″ tot 20″ velgen, 10+ koetswerkkleuren, packs, accenten, opties, …) dat iedereen wel een passende configuratie kan maken. Naast een basisversie kan je vertrekken vanaf een Avantgarde, AMG Line of Exclusive uitvoeringsniveau met elk hun visuele verschillen, die eerste en laatste mogen pronken een fysieke ster op de motorkap.

Zoals het een échte Mercedes beaamt is de interieurafwerking van de nieuwe E-Klasse uiteraard van uitmuntende kwaliteit en gebruiken ze de beste materialen, ook hier heb je keuze uit diverse uitvoeringen met hout, leder, chroom, pianolak, … Het dashboard is sterk geïnspireerd op de C-Klasse en S-Klasse, van die laatste neemt hij de twee reusachtige – en haarscherpe – schermen over. Bij de eerste kennismaking kan het allemaal wat overweldigend overkomen, na enkele dagen zit het snel in de vingers. Naast het gebruik van de efficiënte stemcommando’s kan je ongeveer alles bedienen met draaiknop op de brede middenconsole, daarnaast krijgt deze Mercedes ook voor het eerst handige touchpads mee op het stuurwiel. Op de achterbank heb je geen reden tot klagen qua been/hoofdruimte en er pas 540 liter bagage in de koffer. De meer praktische Mercedes E-Klasse Break doet het op zijn beurt met 670 liter tot max 1.820 liter.

De nieuwe Mercedes E-Klasse Berline is te verkrijgen met drie benzinemotoren, drie diesels, drie AMG varianten (een E43 met 401 pk, de 571 pk sterke E63 en de 612 pk sterke E63 S) én een zuinige E350e plug-in hybride (49 g/km CO2). Met een benzinemotor in het vooronder heb je de keuze uit een E200 (184 pk), E250 (211 pk) en E400 4Matic (333 pk). Dieselen doe je met de E200d (150 pk), E220d (194 pk) of E350d (258 pk). Later in de carrière van deze E zal hier ook de langverwachte zes-in-lijn zijn opwachting zal maken!

Onze spierwitte – met prachtige zwarte/chroom accenten – E-Klasse testwagen was voorzien van de gloednieuwe 2.0-liter turbodiesel, deze vervangt de oude 2.1-liter. Voorzien van de nieuwste technieken en methodes om zowel krachtig als zuinig voor de dag te komen, zo krijg je 190 pk en 400 Nm ter beschikking. Standaard voorzien van de automatische 9G-TRONIC automaat en achterwielaandrijving, wie wil kan 4MATIC vierwielaandrijving verkrijgen. De 0-100 sprint is voorbij in 7,3 seconden en bij 240 km/u zit je aan de topsnelheid van deze snelle Duitser. Op papier zou 4,1 liter diesel per 100 km volstaan, na 780 testkilometers op een gevarieerd parcours tikten we af op 6,3 liter. Tijdens onze ecorit konden we de 5 liter grens benaderen, wie écht zuinig wil zijn kan dat dus best met deze E220d. Met de grotere brandstoftank van 66 liter (gratis upgrade!) bekom je een autonomie van bijna 1.000 km!

Jezelf van A naar B verplaatsen in de E-Klasse Berline is elke keer opnieuw een bevoorrechte belevenis. Comfort is en blijft hier ten alle tijden de basisgedachte en dat merk je aan de adaptieve ophanging, de optionele luchtvering, de vlotte automaat, de prima isolatie en de efficiënte werking van de dieselmotor, onder belasting blijft deze nog steeds hoorbaar. Het stuurgevoel is direct en communiceert goed wat de voorwielen doen maar écht dynamisch wordt het nooit, met behulp van het Agility Control systeem kan je zelf bepalen hoe comfortabel of sportief je wilt rijden. In de E220d zal het vermoedelijk 99% van de tijd in Comfort staan, met behulp van de schakelflippers achter het stuurwiel kan je sommige acties wat ondersteunen.

Naast een (gekende) vormgeving, een hightech interieur, premium afwerking en een nieuwe generatie dieselmotoren draait bij deze E-Klasse om een groot arsenaal aan veiligheid- en rijhulpsystemen. Onder de Intelligent Drive noemer krijgt de E (al dan niet optioneel) een Drive Pilot systeem (semi-autonoom rijden zoals het zou moeten zijn + file modus), actieve rijbaanwisselassistentie, slimme verkeersbordenherkenning (handig voor de cruise control), remassistentie op kruispunten en/of in combinatie met voetgangers, dodehoekverklikkers, slimme Multibeam LED verlichting (mét 84 individueel regelbare lichtpunten), Park Pilot, 360° camera, gordels mét airbags en zo kunnen we nog even door gaan. Autonoom parkeren op basis van je smartphone met de Remote Parking Pilot app is behoorlijk hightech en futuristisch, daarnaast is de nieuwe E-Klasse ook in staat om allerhande informatie te delen via de Car-to-X Communication in de cloud. Zo kan je gepast reageren op een recent ongeval wat verderop of automatisch een onderhoud inboeken wanneer de banden aan vervangen toe zijn. Hét doel van al deze Intelligent Drive gadgets? De inzittenden waarschuwen, beschermen én het rijden zo comfortabel mogelijk maken.

Desondanks de vanafprijs van €46.222 en €48.642 voor respectievelijk de E200 en E200d is Mercedes niet van zin om al deze pracht en praal van de nieuwe E-Klasse goedkoop aan de man/vrouw te brengen. Sommige opties moet je gewoon aanvinken (Drive Pilot, Widescreen Cockpit, ..) en dan wacht je nog een moeilijk proces om je niet teveel te laten gaan in de snoepwinkel met alle leuke gadgets en items. De E220d lijkt de gedoodverfde favoriet van de Belg en start bij €49.852, onze mooi uitgeruste E220d Launch Edition was dan weer goed voor 72.000 euro. Speciaal voor taxibedrijven voorziet Mercedes overigens een E200d Taxi uitvoering vanaf €43.681.

De Mercedes E-Klasse speelt in het E-segment dat gedomineerd wordt door de Duitse premiumconstructeurs, met name de BMW 5-Reeks Berline (vanaf €47.950) en Audi A6 Berline (vanaf €39.559,99). Net zoals de E heeft BMW de Vijf recentelijk volledig vernieuwd met veel aandacht voor connectiviteit, gadgets en rijhulpsystemen, Audi zal die ingrijpende update voor de A6 pas tegen 2018 doorvoeren. Wie liever geen Duitser rijdt kan gelukkig terecht bij de Maserati Ghibli (vanaf €68.650), Volvo S90 (vanaf €47.400) en Jaguar XF (vanaf €40.790).

Conclusie

Met de nieuwe E-Klasse trekt Mercedes opnieuw het laken in deze business class naar zich toe. Het gracieuze lijnenspel (zowel vanbinnen als van buiten) mag dan nog sterk overeenkomen met de C-Klasse en S-Klasse broers, de klassieke doch hypermoderne interieurvormgeving met een piekfijne afwerking weet nog steeds te overtuigen. Bij de Mercedes E220d Berline draait het grotendeels om comfort en die saus plakt perfect met de prima combinatie van de nieuwe dieselmotor en negentraps automaat. En dan hebben nog niet eens het arsenaal aan rijhulpmiddelen aangehaald die van de E-Klasse een hoogtechnologisch geheel maken, allemaal met het comfort en veiligheid van de inzittenden in het achterhoofd. Daarmee overklast de nieuwe E-Klasse zelfs ietwat de S-Klasse, ongezien in de rijkelijke geschiedenis van Mercedes. Dat moet voldoende zijn om de veeleisende consument te overtuigen.

Overzicht:

+ Premium looks (interieur/exterieur)

+ Moderne krachtbron (zuinig, soepel, efficiënt)

+ Comfort

+ Ruim interieur

+ Hightech rijhulpsystemen en connectiviteit

+/- Beperkte visuele verschillen tussen C-, E- en S-Klasse

– Prijs/optiebeleid

– Dieselsoundtrack onder belasting

Tekst: Benjamin Van Maldergem

Foto’s: Sam & Ruben Janssens