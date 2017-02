Teaser: Lamborghini Huracan Performante (2017)

Het ziet er naar uit dat we binnenkort er een zéér snelle Lamborghini bij krijgen!

De Lamborghini Huracan is er sinds 2014 en intussen is er naast een LP610-4 Coupé ook een Spyder afgeleide en een achterwielaangedreven LP580-2 versie voor de puristen. Op het Autosalon van Genève krijgen we het volgende model in deze V10 reeks, namelijk een hardcore variant die nog straffere prestaties op het circuit wil neerzetten.

Vroeger verkozen de Italianen uit Sant’Agata Bolognese daarvoor de Superleggera (zeer licht) benaming en de Performante term voor de soortgelijke roadsterversie, bij de Huracan kiezen ze voor die laatste voor de coupé! Behoorlijk complex (en Italiaans) maar soit..

Op donderdag 23 februari beleeft de Lamborghini Huracan LP640-4 (?) Performante zijn onthulling en het ziet er naar uit dat die bijzonder snel zal zijn, er wordt toch gehint naar (opnieuw) een recordtijd op de Nürburgring.

Naast een grote spoiler, nieuwe uitlaatmonden en een agressievere voorbumper verwachten we een gestript interieur en enkele strategische aanpassingen. Naast een dieet dankzij het gebruik van lichtgewicht materialen zal de 5.2-liter V10 ook wel wat krachtiger voor de dag komen.