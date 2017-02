Rijtest: Abarth 124 Spider (2016)

Sneeuw en cabrio’s gaan normaliter niet goed samen, toch kon dat witte tapijt de pret niet drukken tijdens ons testweekend met de speelse Abarth 124 Spider!

In een ver verleden was er ene Carlo Abarth, een Oostenrijkse Italiaan die zich – erg succesvol – was in de jaren 60 binnen de rally/racesport. Daarvoor rekende hij steevast op Fiat’s die in zijn eigenste Officine Abarth werkplaats omgebouwd werden van schattige Italiaanse bolides tot puristische sportwagens. Fiat was indertijd zo tevreden met het sportieve palmares (meer dan 10.000 overwinningen!) van “hun” wagens dat ze het Abarth merk inlijfden, vijftig jaar later werd het zelfs een sportief submerk met de Abarth 500’s en Abarth Grande Punto’s in het modellengamma.

Erna werd het eventjes stil en hielden ze zich dag-in-dag-uit bezig met het maken van special editions op basis van de Fiat 500. Nu er opnieuw een Fiat 124 Spider is was het uitkijken naar de uitvoering met een Abarth logo, de versie uit ’72 was namelijk een van de meest succesvolle creaties van Carlo Abarth en de zijne! De Abarth 124 Spider zagen we voor het eerst op het Autosalon van Genève in 2016, naast een uitbreiding van het speelse gamma zouden de Italianen zich ook terug toespitsen op het rallygebeuren met een aangepaste 124 Rally!

De Abart 124 Spider komt met strakkere bumpers, een resem badges, een vierdelige Record Monza uitlaat (inclusief heerlijke soundtrack), blitse 17″ velgen en rode Brembo remschijven. De matzwarte afwerking van de motorkap en het kofferdeksel is optioneel, voor de koetswerkkleuren koos Abarth voor vijf historische overwinningen uit een ver verleden. Zo is er keuze uit San Marino ’72 (zwart), Costa Brava ’72 (rood), Turijn ’75 (wit), Isola D’Elba ’74 (blauw) en Portogallo ’74 (grijs). Initieel werden we niet écht warm van de wit/zwarte kleurencombinatie met rode accenten, tijdens een zeldzame opklaring voor de fotoshoot gaf het wel een mooi contrast met het zonlicht.

Binnenin vinden we eveneens een aantal schorpioen badges terug, een leuke verwijzing naar het sterrenbeeld van de legendarische oprichter. De eerste 2.500 exemplaren zijn voorzien van een officieel certificaat, ons testmodel zal zo door het leven gaan als de 1.130ste Abarth 124 Spider! De sportzetels zijn te verkrijgen in zwart/zwart of zwart/rood, voor de overige afwerking koos Abarth voor heel veel Alcantara, chroom en rode contrasterende stiknaden.

Net zoals zijn Fiat 124 Spider evenknie is de binnenruimte niet echt royaal te noemen, de lage instap vraagt ook een kleine leerperiode om vlot over te komen. Een gsm en balpen kan je daar nog net kwijt, voor praktisch comfort zoals bijvoorbeeld een bekerhouder moet je al beroep doen op de accessoires. Gelukkig is er een compact handschoenkastje tussen de zetels in voor wat prullaria en de boorddocumenten, in de koffer past er 160 liter bagage. Dat moet voldoende zijn voor een zonnebril, zonnecrime en een hoofddeksel want we zouden nog gaan vergeten dat deze stoere Italiaan een dakloze roadster is natuurlijk! Het stoffen dak kan je (bijzonder vlot) manueel openen en sluiten, de stand van het dak heeft daarnaast geen invloed op de kofferruimte.

Onder de lange motorkap van de Abarth 124 Spider ligt er een 1.4-liter MultiAir Turbo benzinemotor, goed voor 170 pk en 250 Nm die allemaal richting de achteras vloeien. De automaat laat je gewoon links liggen, de manuele zesbak is beslissend in de pretfactor van de 124 Spider. De befaamde nul-naar-honderd-sprint is voorbij in 6,8 seconden en bij 232 km/u bereik je de topsnelheid. Qua uitstoot en verbruik moet je rekenen op 148 g/km CO2 en 6,4 liter benzine in theorie, in de praktijk kan dat rond de 7 à 8 liter uitkomen mits een stevige portie zelfbeheersing. Met een brandstoftank van 45 liter krijg je een rijbereik van meer dan 600 km.

Een heerlijk cabriogevoel met de haren in de wind, de verslavende soundtrack en een strakschakelende handbak, de Abarth 124 Spider weet zowel al cruisend als op snelheid te begeesteren. Daarvoor rekent hij op een aangepast onderstel met Bilstein dempers en een sperdifferentieel. Het stuurgevoel is behoorlijk direct en met slechts 1.025 kg is hij best vlot te noemen, wanneer je dat wilt (ESP kan uit) komt hij ook speels uit de hoek. In de Sport stand schreeuwt deze Abarth nog luider, stuurt hij iets zwaarder, reageert de gasrespons sneller en krijg je wat meer speelruimte. Tegen échte scheurijzers en potente hot hatches zal de Abarth 124 Spider vermoedelijk de duimen moeten leggen, anderzijds kan hun johnny gehalte nooit op tegen de Italiaanse charme.

Daar waar Fiat voldoende neemt met €27.590 voor hun 124 Spider ben je genoodzaakt om voor de extreme looks, technische aanpassingen en luidkeelse soundtrack van Abarth minstens €40.000 op tafel te leggen. De €2.000 die ze extra vragen voor de automatische transmissie hou je beter voor het Premium Bose Pack met ondermeer het fijnwerkende infotainmentsysteem en kwalitatieve luidsprekers. Met het Visibility Plus Pack (+ €2.000) verhoog je het comfortniveau met ondermeer LED verlichting vooraan, licht/regensensor, parkeersensoren achteraan, …

Naast de Japanse neef is de concurrentie behoorlijk dun gezaaid voor de Abarth 124 Spider. De BMW Z4 is uit productie terwijl de Mercedes SLC en Audi TT Roadster zich een pak hoger/duurder weten te positioneren. De Toyota GT86 en Subaru BRZ duo zijn er enkel als coupé, misschien komt de Nissan 370Z Roadster (vanaf €41.800) wel nog het dichtst in de buurt.. Verschiet overigens niet over de superlange wachttijden (lees: zeven maanden!) voor een gloednieuwe Abarth 124 Spider gezien het onverhoopte succes van de volledige 124 Spider familie, gelukkig is er een ruimte stock voorhanden bij de Belgische verdelers.

Conclusie

De bijzonder goede basis van de nieuwe Mazda MX-5 was een perfect startpunt voor de Abarth ingenieurs. Daar waar de collega’s van Fiat zich voornamelijk bezighielden met een meer comfortabele afstelling was sportiviteit het enige dat telde in de Officine Abarth. Hun versie van de 124 Spider is dan ook de leukste (naast de duurste!) dankzij de speelse afstelling en heerlijke soundtrack. Het liefst entertaint hij in een zonnige en bochtenrijke omgeving maar zelfs in de (besneeuwde) stad weet hij die befaamde Abarth glimlach tevoorschijn te toveren. Het stevige prijskaartje en het gekende onpraktisch karakter van een compacte roadster zien we dan ook graag door de vingers!

Overzicht:

+ Roadster pur sang

+ Italiaanse charme

+ Heerlijke manuele versnellingsbak

+ Rijplezier

+ Soundtrack

+ Relatief beperkt verbruik

– Stevige prijs

– Onpraktisch

– Lange wachttijden

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem