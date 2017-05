Stad Antwerpen bant oude wagens met lage-emissiezone

Antwerpen neemt een drastische maatregel in de strijd tegen roet en fijn stof, oude en vervuilende wagens mogen de stad niet meer in!

Sinds 1 februari heeft de Stad Antwerpen een lage-emissiezone (LEZ) die zich over de volledige binnenstad en Linkeroever strekt. Met een leger aan slimme camera’s wordt je nummerplaat gecontroleerd en vergeleken met een lijst van toegelaten voertuigen. Hoor je daar niet bij dan zal je ongetwijfeld een boete in de bus krijgen.

Tot 1 maart doet Antwerpen nog even vriendelijk en krijg je enkel een waarschuwing, erna is het menens. Zo krijg je minimaal 125 euro boete en in 2018 wordt dat al opgetrokken tot 150 euro, wie meermaals tegen “de lat” loopt kan meer betalen!

De milieunorm – of EURO norm – is het criterium om te bepalen of je ’t Stad nog binnen mag. Dat staat op je inschrijvingsbewijs vermeld en kan je hier ook nagaan. Momenteel ligt de grens op EURO3 (diesel) of “gebouwd na 1992” (benzine en co), de komende jaren zal die norm zachtjesaan opgetrokken worden. Maximaal acht keer per jaar kan je toch met je vervuilende (oude) wagen Antwerpen binnen als je een dagpas koopt (35 euro).

Antwerpen hoopt met deze LEZ regel de leefbaarheid – en de luchtkwaliteit – te verbeteren en heeft hiermee een Belgische primeur, in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Italië hebben ze soortgelijke gebieden.