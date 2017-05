Spyshots: Alpina B5 Touring (2017)

Terwijl BMW zich klaar maakt voor de lancering van de nieuwe 5-Reeks Touring is huistuner Alpina alreeds druk in de weer met hun krachtige B5 Touring variant!

Nu de nieuwe 5-Reeks Berline bij de dealer staat te pronken maken de blauw-witte Duitsers zich klaar voor de volgende variant, een meer praktische Touring. Wie geluk had kon hem al ontmoeten op het Autosalon van Brussel in de black box, op het Autosalon van Genève (begin maart) krijgt de hele wereld hem te zien in vol ornaat.

Huistuner – of beter gezegd: veredelaar – Alpina is al enkele maanden bezig met hun B5 Berline op basis van de nieuwe Vijf, lustige lezer Roel betrapte recentelijk een B5 Touring prototype. Als Alpina in Genève hun B5 presenteert krijgen we de B5 Touring ongetwijfeld te zien op het Autosalon van Frankfurt in september, kwestie van de aandacht niet teveel af te leiden van de BMW stand..

Naast een nog hoogwaardige afwerking van het interieur (bij voorkeur wit met blauwe accenten) kan je een Alpina herkennen aan de klassieke multispaaks velgen en de gewijzigde grille. Onder de motorkap werd er ook wat gesleuteld en daar ligt de 4.4-liter V8 die gemakkelijk 600 pk kan produceren, zo bewijst de B7 xDrive!

Thanks Roel!