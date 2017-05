Officieel: Skoda Kodiaq Scout (2017)

Na de Skoda Octavia krijgt de gloednieuwe Kodiaq SUV nu ook een avontuurlijke Scout uitvoering.

SUV’s worden vandaag de dag vooral voor hun praktische eigenschappen gekocht, toch bezitten ze een avontuurlijk innerlijk. Dat van de Skoda Kodiaq wordt ietwat aangesterkt door een nieuwe Scout uitvoering met ondermeer vierwielaandrijving, 194 mm bodemvrijheid, getinte ramen, 19″ lichtmetalen velgen en de Off-Road Assist. Dankzij extra bescherming onderaan moet je in staat zijn om zonder kleerscheuren rotsen en dergelijke te overbruggen!

De Kodiaq Scout zullen we voor het eerst te zien krijgen op het Autosalon van Genève in maart, tegen de zomer moet hij in België te verkrijgen zijn. Naast de vijf/zeven zitplaatsen, riant interieur, correcte afwerking en de gekende simply clever items kan je Skoda Kodiaq Scout verkrijgen met de 1.4-liter TSI (150 pk), 2.0-liter TSI (180 pk) of 2.0-liter TDI (150 pk of 190 pk).

Een vanafprijs voor de Scout versie volgt later dit jaar, de reguliere Skoda Kodiaq kan de jouwe zijn vanaf 26.490 euro.