Autosalon Brussel 2017 live: Volvo V90 Cross Country

Op het Autosalon moet je het in Paleis 6 doen met ondermeer de Volvo XC90, S90 en V90 maar wie wil kan in Brussel wel de gloednieuwe V90 Cross Country ontdekken!

De V90 Cross Country staat namelijk in een avontuurlijke pop-up store op het hoofdkwartier in Sint-Agata-Berchem, ongeveer 10 minuten rijden in de (luxueuze) Volvo shuttles vanop de Heizel. Een ietwat vreemde onorthodoxe manier om de nieuwigheden voor te stellen aan het Belgische (kopers)publiek maar we zijn bij dat Volvo België toch de moeite heeft gedaan om een leuk (en rustgevend) kader te scheppen. Met de lancering van de XC90 was er overigens een soortgelijk event!

De Volvo V90 CC is de logische keuze voor wie graag een actieve levensstijl combineert met het klassieke Zweedse comfort en dito uitstraling. Met de iets hogere bodemvrijheid (+ 65mm) en extra bescherming rondom ben je klaar voor het avontuur terwijl je geen offers moet maken qua laadvolume (minstens 560 liter).

De V90 Cross Country is enkel te verkrijgen met de T5 (245 pk) en T6 (320 pk) benzinemotoren, qua diesels mag je kiezen tussen de D4 (190 pk) en D5 (235 pk). Prijsmatig start deze stoere Zweed bij ongeveer 53.000 euro, een knap uitgerust exemplaar zoals de D5 demo op de foto’s kost al vlug 80.000 euro!