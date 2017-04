Autosalon Brussel 2017 live: Kia (Paleis 4)

Bekijk hier alle interessante bezienswaardigheden van Kia op het Autosalon van Brussel!

Naast de traditionele sterkhouders van het Kia gamma (Cee’d en Sportage) kunnen we op het Autosalon de Niro Hybrid op een prominente wijze ontdekken. Daarnaast vieren de Koreanen hier de intrede van de praktische Optima SW uitvoering, ook te verkrijgen als blitse GT.

In afwachting van een gloednieuwe Picanto moet de gefacelifte Rio het compacte koperspubliek wat warm houden voor Kia. Dit dankzij wat strakkere looks en een ruimer interieur waar moderne technologie niet geschuwd wordt. Grote gezinnen gaan dan weer voor de Carens of Sorento SUV!

Lees hier enkele interessante Kia rijtesten:

Rijtest Kia Sportage

Rijtest Kia Soul EV

Rijtest Kia Optima

Rijtest Kia Niro

Rijtest Kia Cee’d