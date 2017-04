Autosalon Brussel 2017: Smart line-up

Smart is met het volledige gamma aan ForTwo’s, ForTwo Cabrio’s en ForFour’s aanwezig op het Autosalon met de Electric Drive’s als échte nieuwigheid!

Terwijl de ForTwo Coupé en ForFour nog gezellig samen het daglicht zagen moesten we even wachten op de dakloze ForTwo Cabrio. Ideaal voor een zonnige, stedelijke omgeving zonder te moeten in te boeten aan comfort en rijplezier. Is dat laatste iets belangrijker, opteer dan voor de Brabus varianten met 109 pk!

Dé nieuwigheid dit jaar in Paleis 5 bij Smart is het Electric Drive aanbod. Deze (ultieme?) stadswagens krijgen 82 pk en 160 Nm mee dankzij een krachtige elektromotor en een slimme automaat, de achterwielaandrijving blijft op post. Zuiver elektrisch moet je hiermee in staat zijn om 160 kilometer af te leggen, in de stad ongetwijfeld voldoende voor enkele dagen aan mobiliteit. Aan een 230V stopcontact duurt een laadbuurt ongeveer 6 uur, aan een snellader neemt het slechts 45 minuten in beslag!