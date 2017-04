Autosalon Brussel 2017: Toyota line-up

Met de gloednieuwe C-HR maakt Toyota komaf met zijn ietwat brave imago. Behalve de C-HR tonen de Japanners ook de nieuwe Prius Plug-in, Hilux, ProAce, ProAce Verso en de zopas gefacelifte GT86 sportwagen op het Autosalon van Brussel.

CEO Akio Toyoda had het ons beloofd. Toyota zou komaf maken met zijn ietwat burgerlijke imago en terug inzetten op meer spannende designs en auto’s die niet alleen degelijk zijn maar ook nog eens leuk rijden ook. Met de C-HR of Coupé High Rider zetten ze in ieder geval een statement neer. De scherp gelijnde crossover/SUV breekt met wat we intussen van Toyota gewoon zijn en sluit aan in het rijtje van onder andere de nieuwe Prius. DE C-HR is er enkel met benzinemotoren en als hybride, dieselmotoren zijn er niet.

Toyota presenteert tevens de nieuwe Prius Plug-in in Belgische première in Paleis 9. De tweede generatie van de stekkerPrius tekent een ongezien laag verbruik op van één liter(!) per 100 km of omgerekend 22 g CO2/km en krijgt daarbij de hulp van geïntegreerde zonnecellen in het dak. Een unicum op de markt sinds het verdwijnen van de Fisker Karma.

Behalve de C-HR en Prius Plug-in toont Toyota ook zijn Hilux pick-up, net als de nieuwe ProAce bestelwagen en ProAce Verso minibus. Sportieve chauffeurs kunnen hun hart dan weer optrekken aan de gefacelifte GT86 die moet verleiden met zijn hertekende bumpers, nieuwe lichtpartijen en beter afgewerkt interieur met nieuwe materialen.