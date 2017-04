Officieel: Volkswagen Tiguan Allspace (2017)

Volkswagen schenkt de Tiguan Allspace – XL voor de vrienden – maar liefst 21,5 cm extra!

Na de introductie van de nieuwe Volkswagen Tiguan SUV was het een publiek geheim dat de Duitsers uit Wolfsburg alreeds bezig waren met een XL versie. Die zou voornamelijk gecommercialiseerd worden in Nood-/Zuid-Amerika terwijl deze Tiguan XL in Europa zich nog steeds nog distantiëren.

De VW Tiguan Allspace krijgt dus meer dan 20 centimeter mee in de lengte, 11 daarvan zitten alreeds in de wielbasis. Deze groeibeweging heeft voornamelijk een positieve invloed op de beenruimte van de achterste passagiers (+60 mm) en het laadvolume (+115 liter, tot 730 liter).

Deze Allspace kan zich onderscheiden van de andere Tiguan’s met een andere motorkap en grille en de grotere overhangen voor- en achteraan. Tegen de tweede helft van 2017 verwachten we de Volkswagen Tiguan Allspace in het Belgische dealernet waar hij enkel nog maar de Touareg boven zich moet dulden. Qua motorisaties verwachten we een soortgelijk aanbod als de reguliere Tiguan met uitzondering van enkele instappers.