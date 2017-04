Officieel: Mercedes GLA-Klasse / GLA45 AMG facelift (2017)

Ook de GLA, de kleinste SUV van Mercedes-Benz, is nu frisser dan ooit!

In navolging van de beperkte facelift voor de A-Klasse en CLA-Klasse’s was het nu aan de meest avontuurlijke telg: de GLA! Deze draagt ook zijn steentje bij tot het immense succes dat dit compacte Das Haus trio wist te behalen, voornamelijk in China, de VS, Duitsland en Groot-Brittanië zijn ze verzot op de GLA.

De GLA facelift omvat ondermeer een nieuwe grille die aanleunt bij de E-Klasse All Terrain en de andere SUV’s, de mistlichten zijn nu ook rond. Binnenin krijgen we betere materialen, een dito afwerkingsgraad en is het infotainmentsysteem (optioneel) nu tot 8″ groot en fijner/sneller/scherper. Naast een 360° camera en keyless go/entry moesten we ook de zilverkleurige afwerking voor de bediening van de elektrische stoelen vermelden, kwestie van direct de omvang van de facelift mee te geven. Gelukkig heb je vandaag de dag niets te klagen in je GLA en kan je behoorlijk ver gaan qua personalisatie en afwerking. Canyon Beige is zo een nieuwe koetswerkkleur.

Op vlak van motoren blijft alles bij het oude met een breed gamma aan viercilinders, daarnaast krijgen we de toevoeging van een GLA220 4MATIC met 184 pk en 300 Nm.

Mercedes-AMG levert zijn bijdrage en voorzien per direct een update voor de GLA45! De 2.0-liter viercilinder levert hier eveneens 381 pk en 475 Nm in combinatie met 4MATIC vierwielaandrijving en de zeventraps SpeedShift sportautomaat. Die zou nu nog vlotter schakelen wat een 0-100 km/u chrono van 4,4 seconden doet verklaren.

De Mercedes-AMG GLA45 komt – net zoals de rest van het compacte AMG gamma – in een exclusieve Yellow Night Edition uitvoering met gele, matgrijze en zwarte accenten.