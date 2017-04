Teaser: Pagani Huayra Roadster (2017)

Pagani wenst ons het allerbeste voor 2017 én schenkt alvast een glimp van de aankomende Huayra Roadster!

Eigenlijk hadden we de dakloze Huayra reeds in augustus verwacht op het Pebble Beach Concours d’Elegance in California maar daar bleef het tot enkele informele contacten. Bij de opening van de nieuwe Pagani fabriek in San Cesario Sul Panaro (iets verder dan de huidige productiefaciliteit) mochten de beste klanten wel al een blik werpen op het prototype, wij moeten nog even wachten tot het Autosalon van Genève in maart.

Naast de officiële – maar nietszeggende – teaser en de aankondiging is er een eerste schets opgedoken van de Pagani Huayra Roadster. Net zoals de dakloze Zonda zou er hier eveneens voor een verwijderbare hardtop gekozen zijn. Met de extreme voorliefde voor koolstofvezel zal dat het gewicht niet teveel aandikken. De achterzijde (diffusor en lichtblokken) lijken ook anders dan de reguliere Huayra Coupé.

Opnieuw staan er 100 exemplaren op de planning van deze dakloze supercar, vermoedelijk allemaal voorzien van de bestaande 6.0-liter AMG V12 met 730 pk en 1.000 Nm. Daarmee kan je in 3,3 seconden aan 100 km/u zitten terwijl de topsnelheid 370 km/u bedraagt.

Goedkoop zal de Huayra Roadster sowieso niet worden, voorzie best een dik miljoen euro voor Horacio. Dergelijke bolides gaan snel de deur uit, best dus niet te lang wachten!