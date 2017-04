Autosalon Brussel 2017: MINI line-up

Niet enkel BMW heeft een Europese première in petto voor het Autosalon van Brussel, MINI brengt met de nieuwe Countryman ook een internationale nieuwigheid mee!

Lees hier alles over het Autosalon van Brussel 2017!

Met hun funky looks fleuren MINI’s al meer dan 57 jaar ons straatbeeld op, de laatste jaren groeiden de afmetingen vlotjes in alle richtingen. Ook het aanbod werd strategisch uitgebreid met populaire nieuwigheden, de laatste daarvan is de gloednieuwe Countryman die zijn Europese opwachting maakt begin januari op de Heizel in Paleis 7!

De MINI Countryman werd binnenin een pak ruimer en praktischer (450 liter tot 1.309 liter) en vooral een pak moderner dankzij een nieuw infotainmentsysteem. Zoals het een premiumspeler beaamt kan je ook bij deze MINI bijzonder ver gaan inzake personalisatie, het prijskaartje stijgt dan wel (minstens) evenredig mee! Ben je van plan om de verharde grond te verlaten én het avontuur op te zoeken, ga dan voor de Countryman ALL4 met vierwielaandrijving.

Onder de stoere motorkap van de Countryman kan je kiezen voor een driecilinder (136 pk / 220 Nm) of een viercilinder (192 pk / 280 Nm) benzine, dieselen kan met een 2.0-liter viercilinder met 150 pk / 330 Nm of 190 pk / 400 Nm! Later in 2017 komt er ook nog een oplaadbare – een primeur! – Cooper S E Countryman ALL4 hybridevariant met 224 pk / 385 Nm en een zeer beperkte CO2 uitstoot!

De nieuwe MINI Clubman JCW staat op het aankomende Autosalon ook mooi in de schijnwerpers. Met zijn zes deuren is hij behoorlijk praktisch terwijl de potente 2.0-liter viercilinder (231 pk!) voor vuurwerk achter het stuurwiel zorgt.